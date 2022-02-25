Миколаїв готується до оборони: розвели міст через річку, а людей просять не виходити

Миколаїв готується до оборони: розвели міст через річку, а людей просять не виходити

В Миколаїві спробував висадитися російський десант.

На підступах до Миколаєва стоять російські окупанти. Вертолітом в місто прибув десант.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА.

"Миколаїв, не виходимо із дому. Не знімаємо біля вікон. Перебувайте в кімнатах, де відсутні вікна", - звернувся він до жителів.

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