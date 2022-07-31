Миколаїв масовано обстрілюють касетними снарядами: спалахнули пожежі

Від початку тривоги у місті лунають вибухи, у тому числі касетних снарядів.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у повідомленні у Telegram-каналі.

Наразі відомо про кілька пожеж у місцях прильотів. Є пошкодження житлових будинків від ударної хвилі та уламків.

"Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях і дотримуйтесь правила двох стін!", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 29 липня, під час повітряної тривоги російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами, влучили поряд із зупинкою громадського транспорту.

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