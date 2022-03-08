Миколаїв отримав підкріплення і готується бити ворога: голова ОВА Віталій Кім

За словами очільника області, ЗСУ отримали техніку та підкріплення і готові атакувати ворога.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім записав ранкове звернення до українців.

Він повідомив, що Миколаївщина готова не тільки давати відсіч окупантам під час наступу, а й контратакувати.

За словами Віталія Кіма, 8 березня 1943 року під час Другої світової війни почалося звільнення Миколаєвської області від фашистських окупантів. Першими звільнили Новий Буг. Тож очільник області провів паралелі з цією датою і висловив сподівання, що Миколаївщину звільнять від російських окупантів саме цієї дати.

Віталій Кім додав, що ЗСУ області отримали підкріплення особовим складом та технікою.

"Знаємо, що ворог виснажений, а ми отримали підкріплення. Зайшли хлопці з технікою. Будемо звільняти Миколаївщину. Ми чесні, ми попередили", - сказав Віталій Кім.

Російські окупанти зранку, 7 березня, обстріляли Миколаїв ракетною артилерією. Більшість бомб були касетними. Через обстріли в Миколаєві пошкоджено 60 будинків. Людей уже розселили та забезпечили усім необхідним.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що в окупантів великі проблеми з паливом.