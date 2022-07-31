Миколаїв піддався масованому обстрілу: зруйновано низку об’єктів та пошкоджено житлові будинки

Напевно найсильнішому за весь час.

Про це заявив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку.

Зруйновано низку об’єктів, пошкоджено житлові будинки.

На місцях прильотів виникла низка пожеж. Працюють рятувальники.

Збираємо детальну інформацію.

Нагадаємо, 29 липня, під час повітряної тривоги російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами, влучили поряд із зупинкою громадського транспорту.

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