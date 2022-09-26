Миколаївські десантники зірвали наступ окупантів і "демілітаризували" 5 одиниць техніки з екіпажами

Українські військові знищили 5 одиниць техніки противника: 1 танк, 2 БМП, 1 ІМР-2 та 1 МТ-ЛБ разом з екіпажами.

Воїни інженерно-саперного підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ Збройних Сил України завдяки грамотно встановленим мінно-вибуховим загородженням на одній із ділянок зірвали наступ підрозділу російських військових.

Про це повідомили у Десантно-штурмувих військах ЗСУ.

Загалом, було знищено п’ять одиниць бойової та спеціальної техніки російських окупантів: танк, дві бойові машини піхоти, інженерну машину розгородження ІМР-2 та бронетранспортер МТ-ЛБ разом з екіпажами та особовим складом.

"До знищення бронетехніки противника та його десанту також приєдналися воїни протитанкового підрозділу та артилерії Миколаївської бригади ДШВ ЗС України, які провели остаточну "демілітаризацію" ворожого підрозділу", - йдеться у повідомленні.

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