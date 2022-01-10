Миколаївську область накриє антициклон "Бернанд": якою буде погода найближчими днями

Погода буде морозною.

Від 10 до 16 січня на території Миколаївської області синоптики прогнозують надходження антициклону “Бернард” та зниження температури повітря.

Про це "Суспільне" розповів повідний синоптик Миколаївського гідрометеоцентру Роман Мурмило.

У понеділок, 10 січня, місцями очікується невеликий мокрий сніг. Вітер північно-східний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі близько нуля, вдень 0...5 градусів тепла.

У вівторок, 11 січня, температура вночі та вранці становитиме нуль градусів.

"11 січня розпочнеться вторгнення холодної повітряної маси зі Скандинавії. Антициклон “Бернард” принесе зниження температури", – зазначив Мурмило.

На ранок, 12 січня, температура знизиться до 6…11 градусів морозу, вдень - 2... -7 градусів. Мороз супроводжуватиме поривчастий північний вітер.

13 січня погода залишиться морозною, а вітер послабшає до 3-8 метрів за секунду.

За прогнозами синоптика Романа Мурмила, похолодання буде не тривалим і до кінця тижня температура підвищиться на шість градусів.

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