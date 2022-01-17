Миколаївську область штормитиме: коли розгуляється негода

Синоптики попередили про сильний вітер.

На території Миколаївської області 17 січня та протягом доби 18 січня синоптики прогнозують північно-західний вітер, у поривах до 15–20 метрів за секунду.

Про це повідомив провідний синоптик Миколаївського гідрометеоцентру Роман Мурмило, пише "Суспільне".

Також читайте Синоптики оголосили штормове попередження в Одеській області

Зі слів Романа Мурмила, по області оголошений перший (жовтий) рівень небезпечності.

"Миколаївщиною проходитиме холодний атмосферний фронт, тому вночі проти 18 січня можливий сніг та мокрий сніг. Атмосферний фронт переміщуватиметься з північного заходу на південний схід, тому на ранок опади припиняться, а пік поривів прийдеться на 8:00 — 12:00. Одразу почнеться вторгнення холодної повітряної маси", — сказав Роман Мурмило.

Нічні температури найближчої доби сягатимуть шести градусів морозу, вдень буде близько нуля — від двох морозу до трьох градусів тепла.

Новини України: оголошено штормове попередження через прихід теплого фронту циклону Elsa

Читайте також: