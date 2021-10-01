Мікроавтобус розірвало на частини: під Дніпром на трасі зіткнулися вантажівка і маршрутка (фото)

В аварії дивом ніхто не постраждав.
У Дніпропетровській області на трасі Дніпро — Кривий Ріг — Миколаїв вранці 1 жовтня сталася жорстка аварія. Там зіткнулися мікроавтобус і вантажівка. Удар був такої сили, що маршрутку розірвало на частини.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС області.
Подія трапилася близько 08:00 недалеко від селища Вишневе Криворізького району. Там на дорозі не розминулися вантажівка MAN з причепом та мікроавтобус Volkswagen. Удар був такої сили, що пасажирський транспорт буквально розірвало на частини. У ДТП дивом ніхто не постраждав.
“До прибуття пожежно-рятувального підрозділу працівники екстреної медичної допомоги вилучили з транспортного засобу та провели первинний медичний огляд водію мікроавтобусу Volkswagen. Чоловік, 1995 року народження від госпіталізації відмовився”, — розповіли в ДСНС області.
На місці події працювали слідчі по ДТП. Встановлюються всі причини того, що сталося.
Нагадаємо, що у Києві сталася досить незвичайна ДТП. На проспекті Валерія Лобановського автокран під час жвавого руху стрілою протаранив заднє скло легкового автомобіля.