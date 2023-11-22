Мікроавтобус врізався у бетонний блокпост на Рівненщині: серед постраждалих — діти (фото)

На трасі “Київ-Ковель-Ягодин” у Сарненському районі Рівненщини мікроавтобус Citroën Jumpy врізався у бетонний блокпост. Унаслідок аварії четверо пасажирів, серед яких були неповнолітні, потрапили до лікарні.

Про автопригоду, яка сталася близько 21.00 у вівторок, 21 листопада, повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

Поліцейські на місці події з'ясували, що 25-річний водій автомобіля Citroën Jumpy не врахував стан дорожнього покриття, не обрав безпечної швидкості руху, проігнорував встановлені обмежувальні знаки та допустив наїзд на бетонні блоки.

У салоні мікроавтобуса, який потрапив у ДТП, перебувало четверо пасажирів - жителі села Лінчин. Постраждалих віком 13, 14, 20 та 23 років доставили до лікарні, де їм було надано медичну допомогу. Госпіталізація, на щастя не знадобилася.

Водій за результатами огляду на стан сп'яніння був тверезий.

“Поліцейські наголошують учасникам дорожнього руху бути вкрай обережними та зважати на погіршення погодних умов, неухильно дотримуючись ПДР”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у місті Українка на Київщині п'яний водій позашляховика врізався у фасад будинку.

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