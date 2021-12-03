"Мікрохім" розпочинає амбітний проект із запуску персоналізованої медицини в Україні

Визначити ВІЛ сьогодні можна за допомогою орального тесту, не виходячи з дому. Рівень глюкози для хворих на діабет можна виміряти по слині. Тим часом штучний інтелект вчиться аналізувати рентгенівські знімки та відстежувати сон та важливі показники лежачого хворого на відстані. Медицина та діагностика захворювань постійно йдуть уперед. Але це в розвинених європейських країнах. В Україні про таке поки що не знають або тільки починають дізнаватися. Чи є майбутнє у галузі і чи так ми відстали від віянь часу? Відповіді на ці питання з'ясуємо у генерального директора української фармацевтичної компанії "Мікрохім" Ігоря ПОГРОМСЬКОГО.

Науково-виробнича фірма "Мікрохім" - компанія, що виробляє лікарські препарати. В даний час сконцентрована на розробці та виробництві препаратів у галузі кардіології та неврології.

Компанія розпочинала свою діяльність із виробництва субстанцій та деяких готових лікарських препаратів на основі органічних нітрів. Через тридцять років ця амбітна українська компанія починає реалізацію деяких проектів, які за своїми масштабами відповідають сучасним глобальним викликам. Це і створення генеричних препаратів для лікування ковіда, і підтримка орфанних хворих, і фінансування проєкту розширеного неонатального скринінгу "Baby screen", який став основою створення в Україні платформи персоніфікованої медицини, та багато іншого.

"Мікрохім" – ровесник незалежності України, відомий своїми проєвропейськими поглядами. Підсумки 30-річної діяльності підбивати будете?

На даний момент "Мікрохім" — це компанія, яка, завдяки своїм розробкам, має найсучасніший "портфель" кардіопрепаратів у нашій країні. Це стало можливим завдяки злагодженій та спрямованій на інновації роботі нашої команди за всі ці роки. Декілька останніх років ми спрямовуємо наші ресурси на розробку дуже амбітного проекту, який фактично є основою персоналізованої медицини. За сприятливих умов його "запуск" почнеться вже в 2022 році.

Що ви маєте на увазі?

Останнє століття – це епоха масового виробництва. Масове виробництво товарів народного споживання, харчових продуктів, фармацевтичних продуктів. Але на дворі 21 століття, і вже давно стало зрозуміло, що масове фармвиробництво у поєднанні з генериковою політикою робить доступними будь-які лікарські препарати практично всьому населенню планети.

Але через те, що один і той же препарат не може однаково ефективно і безпечно "працювати" в кожному пацієнті, ідеологія протокольного лікування має свої недоліки. І в останні роки вже досить чітко сформульовано доктрину персоналізованої медицини, яка за своєю суттю звучить так: "Потрібні ліки потрібній людині у потрібній дозі".

Медицина тільки зараз дізналася, що узагальнені підходи до лікування є неефективними для всіх?

Ні, звичайно, до цього дійшли набагато раніше. Але я трохи змінив би це питання. Протоколи створені для лікування досить великих популяцій людей, саме у такій постановці питання це був і поки що залишається єдиний вихід. Раніше головною причиною була вартість лікування та відсутність базису у діагностичних процесах. Хоча ще сторіччя тому була відома фраза: "ліки не мають дози... дозу має людина". Але для повномасштабної реалізації цільної версії персоналізованої медицини ще належить запровадити багато інноваційних підходів, технологій та законодавчих актів. Але найголовніше і найважче - це ментальна зміна підходів до суті лікування.

Як ви плануєте впливати на розвиток цього процесу?

У всьому потрібний комплексний підхід. Для початку ми всі і насамперед лікарі повинні чітко розуміти базову концепцію індивідуального лікування. І, як я вже сказав, діагностика – це перший та дуже важливий початковий етап. Для цього, у 2022 році ми плануємо запуск проекту з терапевтичного лікарського моніторингу (ТЛМ) у галузі кардіології та нейропсихофармакології. Якщо говорити коротко і дещо спрощено, то суть терапевтичного лікарського моніторингу полягає в індивідуальному підборі препарату для кожного пацієнта з урахуванням його генетичних характеристик та "супровід" на всьому етапі лікування. Такий підхід дозволяє мінімізувати негативні побічні ефекти ліків і значно швидше досягти позитивного терапевтичного ефекту.

Такий підхід кидає виклик насамперед лікареві. Дедалі більше місця та значення у приладів, аналізів та дуже складних наукових підходів. А де ж "мистецтво лікування"? Чи не залишає такий підхід лікаря без роботи?

Ні, навпаки. У цьому випадку ми пропонуємо лікареві додатковий інструмент, який може підвищити ефективність лікування. Основне питання ТЛМ та фармакогенетики, якщо дуже примітивно, це вибрати для людини правильний препарат та правильну дозу. Стандартно, за протоколом, лікар призначає вказане в інструкції дозування. У 20 столітті це було прийнятним. Але в 21 столітті – це вже ближче до шаманізму. Тому що лікар це жива людина, він не рентген. Він не може визначити - чи підійде ця доза, чи ці стандартні протокольні ліки саме цьому пацієнту. Але ці фактори з бездоганною точністю можуть визначити фармакогенетика і ТЛМ. Ці інструменти дозволять зрозуміти, чому препарат не допомагає чи навіть шкодить здоров'ю людини.

Ми не лише готуємо саме процедурне питання, але й адаптуємо покрокові рекомендації та протоколи для лікаря з ТЛМ, які вже розроблені та впроваджені в деяких розвинених країнах: у яких дозах, як правильно та який краще призначити препарат конкретному пацієнтові залежно від отриманого результату аналітичних процедур . На даний момент ми це робимо на основі і для препаратів, які виготовляє "Мікрохім".

Також планується мобільний додаток-помічник, який можна буде завантажити на комп'ютер або будь-який мобільний пристрій. Завдяки цій програмі лікар зможе зрозуміти, які дії приймати далі. Як, чим і у яких дозах продовжувати індивідуальне лікування. За фактом - це реальне застосування передової медичної практики у поєднанні із сучасною комп'ютерною технікою. Тут немає нічого чарівного чи нереального. Це те, що вже успішно апробовано у Європі та США. І це дійсно працює дуже ефективно та надійно.

Основне питання – як поєднується Ваше фармацевтичне виробництво, терапевтичний лікарський моніторинг та генетика на практиці?

На практиці все буде протестовано на продукції "Мікрохіму". Людина, яка вживає наші препарати, зможе подивитися їхню концентрацію в крові для того, щоб лікар зміг прийняти рішення про подальшу тактику та стратегію лікування. Зможе також дослідити свої фармакогенетичні особливості та отримати компетентну відповідь щодо ефективності вживання тих чи інших лікарських засобів.

У зв'язку з цим ми розпочали підтримку в Україні одного з передових наукових стартапів, який займається науковою розробкою у цьому напрямі. Але конкретніше про це трохи пізніше.

Якою ви бачите перспективу ТЛМ та фармакогенетики в українських реаліях? Адже у нас не страхова медицина.

Нажаль, проблема не лише в інноваційному характері цих медичних послуг у нашій країні. Найгірше те, що у нас немає культури власної охорони здоров'я самих людей. Як у прислів'ї – "поки грім не вдарить, чоловік не перехреститься". На відміну від західних країн, де прийнято дбати про своє здоров'я з дитинства та більше приділяти уваги профілактиці та здоровому способу життя. У нас же це лікування важких, запущених, як правило, випадків, тому що всі живуть і працюють "на знос". Але, ми сподіваємося, що рано чи пізно ситуація зміниться. Сучасні умови та виклики змушують людей дбати про своє здоров'я заздалегідь.

Ви кажете, що співпрацюєте з американцями. Як вони сприйняли новину про те, що компанія з України хоче впроваджувати такі сучасні послуги?

Для американської фармацевтики це стандартна практика. Світові гіганти підтримують за рік по 150 наукових стартапів, і це нормально. Бо якісь із них у майбутньому можна комерціалізувати. Більше того, завдяки зв'язкам з українською діаспорою ми знайшли розуміння з низкою американських партнерів та закордонних науковців. І десь ми знаходимося на пільгових, лояльних умовах, отримуючи додатковий ресурс для розвитку. Наприклад, зараз ведуться переговори з тими ж американцями про те, що сума, якої бракує для реалізації деяких проектів, впровадження нових послуг і продуктів, зайде у вигляді інвестицій.

Добре. Всі сили фірми сьогодні сконцентровані лише на впровадженні нових послуг, правда?

Є інновації, а є речі перевірені часом. Тому, крім прагнень у майбутнє, ми продовжуємо займатися виробництвом усіх препаратів, які зарекомендували себе на ринку і традиційно продовжуємо низку благодійних проектів. Серед останніх, допомога хворим на легеневу артеріальну гіпертензію, проведення неонатального скринінгу та підтримка дитячого спорту.

30 років – це багато чи мало для фармацевтичної компанії?

Якщо порівнювати зі світом, то – нескінченно мало. А в Україні – ми ровесники незалежності. З одного боку, нам було складніше, але з іншого боку – нас не переслідували тіні радянського минулого. Ми розвивалися з нуля, не оглядаючись на чиїсь старі заслуги. За 30 років нам вдалося створити свій світогляд, свої традиції та принципи. Але досконалості немає межі. Тому шлях розвитку намічено, а попереду – багато роботи!