Льотчики, причетні до трагедії у Комишувасі / © Слідство інфо

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До авіаудару по гімназії в Комишувасі Запорізької області, де загинули 72 людини, причетний російський військовий Ярослав Бородін. Він командував тактичною авіаційною групою, залученою до атаки.

Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо».

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Ярослав Бородін, за даними джерел «Слідства.Інфо», бере участь у війні проти України від 2023 року. На момент удару по Комишувасі він командував тактичною авіаційною групою №5 Спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву Генерального штабу ЗС РФ.

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Бородіну 36 років. Він народився в Казахстані, в місті Семипалатинськ. Має російське громадянство. В армії РФ служить 14 років. Нині живе в Октябрському Волгоградської області. Це селище неподалік від аеродрому «Мариновка», де базується один із полків, залучених до атаки на Комишуваху. Бородін одружений і виховує п’ятирічного сина.

Ярослав Бородін, військовий РФ, причетний до удару по Комишувасі / © Слідство.Інфо

Гендер-паті, борги і весільні фото російських льотчиків

Через п’ять днів після атаки на гімназію в Комишувасі Головне управління розвідки опублікувало список російських військових, причетних до авіаудару. Журналісти «Слідства.Інфо» знайшли їхні фотографії, сторінки у соцмережах та інші персональні дані. У пошуку інформації із закритих баз даних допомогла команда проєкту «Kiborg».

За даними ГУР, удар по Комишувасі спланував 42-річний полковник Фьодор Владіміровіч Зубаков. Він начальник групи вогневого ураження штабу угруповання військ «Днепр» армії РФ.

У соціальних мережах Зубаков викладає фотографії, на яких він позує у військовій формі на Красній площі в Москві з дружиною та дітьми. У витоках баз даних його підписували, зокрема, як «ВДВ мр Зубаков» та «ппк Зубаков Военнонаучный Совет».

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Федір Зубаков, військовий РФ, причетний до удару по Комишувасі — праворуч / © Слідство.Інфо

Серед ідентифікованих ГУР російських льотчиків — 31-річний капітан Сєргєй Алєксандровіч Єлісєєв. Він служить в армії РФ від 2015 року, а проти України воює від березня 2022-го, за даними наших джерел.

Єлісєєв закрив особисті сторінки у соцмережах. Його електронна пошта має нікнейм «хакер». За цією адресою він зареєструвався в онлайн-грі під ім’ям «Пупов Пуп Пупич». У Telegram льотчик замість власних фотографій ставить картинки.

Сергій Єлісєєв, військовий РФ, причетний до удару по Комишувасі / © Слідство.Інфо

Журналісти знайшли Єлісєєва за допомогою інструмента, який дозволив побачити його повідомлення та групи, у яких він їх залишає. Один із коментарів привів нас до відкритого Telegram-каналу його дружини Дар’ї. Вона веде блог, публікує фотографії з чоловіком, їхнім сином та друзями.

На одному з відео — гендер-паті, під час якої Єлісєєви дізнавалися стать дитини. На цих фото та відео «Слідство.Інфо» впізнали інших російських військових льотчиків, яких ГУР пов’язує з атакою на Комишуваху.

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Один із них — старший лейтенант Родіон Сєргєєвіч Плотніков. За нашими даними, у російській армії він служить від серпня 2016 року. Його ім’я є у податкових даних челябінської філії Військово-повітряної академії. В анкетах на фінансових сервісах Плотніков сам вказував, що працює штурманом і пов’язаний із військовим містечком при Челябінському вищому військовому авіаційному Червонопрапорному училищі штурманів.

Родіон Плотніков, військовий РФ, причетний до удару по Комишувасі — по центру / © Слідство.Інфо

Ми знайшли його анкети на сервісах онлайн-позик. 2022 року Плотніков намагався позичити 20 тисяч рублів (близько 7,2 тисячі гривень). У заявці він зазначив, що працює механіком у міжнародному аеропорту Волгограда.

2024 року він знову звертався по позику. Тоді в графі «адреса» він вказав контакти військової частини №77978. Це та сама частина, що згадується у повідомленні ГУР. В анкетах для підвищення кредитного ліміту на банківській картці Плотніков зазначав ще два місця роботи. Це ТОВ «Армія», де він працював спеціалістом, і ТОВ «КК Городок» — керівна компанія військового містечка. За цією ж адресою у попередніх анкетах він вказував свою посаду як штурман.

Про зв’язок Плотнікова з військовою авіацією свідчать і податкові дані. 2019–2021 років він отримував доходи від челябінської філії Військово-повітряної академії. 2019 року це було близько 221 тисячі рублів (88 тисяч гривень), 2020-го — 227 тисяч (85 тисяч гривень), а 2021-го — понад 276 тисяч рублів (понад 102 тисячі гривень).

Плотніков засвітився і на фото 2022 року. Сайт Волгоградських радіоаматорів опублікував новину про захід «Свечи памяти», який відбувся 22 червня. Серед запрошених були військові авіаційного полку з селища Октябрський.

Фотографії Плотнікова журналісти також знайшли на сайті знайомств. У витоках із закритих баз даних є фото, на яких він без футболки позує зі своїм паспортом. Він фотографує документ з усіх боків, а потім свою банківську карту. Схоже, Плотніков має серйозні проблеми з боргами.

Родіон Плотніков, військовий РФ, причетний до удару по Комишувасі / © Слідство.Інфо

На вечірках у Єлісєєва гуляє ще один льотчик зі списку ГУР — лейтенант Вадім Алєговіч Пєрєхрєст. Свої сторінки у соцмережах він також закрив. На фотографіях Пєрєхрєст переважно в окулярах або зі спини. Водночас «Слідство.Інфо» знайшли контакти його дружини Ірини. У заблокованій соцмережі «ВКонтакте» у травні 2022-го вона виставила їхнє спільне фото. Згодом опублікувала кілька світлин з весілля. А в травні 2025 року — фото з донькою.

Вадім Пєрєхрєст, військовий РФ, причетний до удару по Комишувасі / © Слідство.Інфо

За даними наших джерел, Пєрєхрєст служить у російській армії вже п’ять років. І перебуває у військовій частині, яку ГУР пов’язує з атакою на Комишуваху. На війні проти України, за нашою інформацією, він від жовтня 2026 року.

Ще один льотчик — старший лейтенант Нікіта Вікторовіч Ігнатьєв. За нашими даними, він бере участь у війні проти України від вересня 2022 року. Фото Ігнатьєва ми знайшли на сторінках його дружини Татьяни. Вона публікувала їхні весільні світлини, а згодом — фотосесію перед народженням сина. Сам Ігнатьєв у соцмережах фотографій не виставляє.

Нікіта Ігнатьєв, військовий РФ, причетний до удару по Комишувасі / © Слідство.Інфо

Нікіта Ігнатьєв, військовий РФ, причетний до удару по Комишувасі / © Слідство.Інфо

У податкових даних є відомості про виплати Ігнатьєву від Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків. За 2019–2021 роки він отримав там загалом понад 831 тисячу рублів (понад 315 тисяч гривень).

У списку ГУР залишаються ще двоє військових, яких ми також ідентифікували. Це 37-річний капітан Дмітрій Звєрєв. Він служить у російській армії від травня 2012 року, одружений, виховує сина та доньку.

Дмітрій Звєрєв, військовий РФ, причетний до удару по Комишувасі / © Слідство.Інфо

Ще один — старший лейтенант Максім Соколєнко. Йому 27 років, у російській армії служить від серпня 2015 року. 2023 року одружився, а влітку 2026-го у нього народився син.

Максім Соколєнко, військовий РФ, причетний до удару по Комишувасі / © Слідство.Інфо

У відповіді на запит «Слідства.Інфо» Служба безпеки України повідомила, що слідчі УСБУ в Запорізькій області розслідують авіаудари російських військових по території гімназії «Джерело» Комишуваської селищної ради 2 листопада 2026 року. Росіяни застосували боєприпаси типу ФАБ-500 та ФАБ-3000.

У Запорізькій обласній прокуратурі повідомили, що в межах досудового розслідування перевіряють усі версії. Однак основною є умисне спрямування нападів на цивільне населення та цивільні об’єкти.

Наразі жодній особі у цьому кримінальному провадженні про підозру не повідомили.

Нагадаємо, у селищі Комишуваха Запорізької області завершилися двотижневі пошуково-рятувальні роботи на місці російського обстрілу 2 листопада. Внаслідок атаки загинули 72 людини, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Раніше CNN оприлюднив кадри жахливого удару росіян по будівлі колишньої школи у Комишувасі.

Дата публікації 11:17, 11.11.26 Кількість переглядів 144 Моторошні кадри останніх секунд перед ударом по Комишувасі: CNN показав відео

Зазначимо, що 2 листопада російські окупанти скинули на Комишуваху дев’ять авіабомб. Спочатку під удар потрапили люди, які прийшли отримати гуманітарну допомогу. Згодом ворог завдав повторного удару, коли на місці «прильотів» працювали рятувальники.

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