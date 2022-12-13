"Мілф" та "українське порно": що дивилися українці на Pornhub у 2022 році

Популярний сайт з фільмами для дорослих Pornhub оприлюднив підсумки 2022 року.

Україна залишається в топ-20 країн за переглядами. Наша країна в цьому році опустилася на дві сходинки і опинилася на 15 місці, передає УНІАН.

Згідно з оприлюдненою статистикою, серед українських користувачів в поточному році були популярні наступні пошукові запити "лесбіянки", "мілф", "аніме" та "жорсткий".

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Варто зазначити, що російське вторгнення в Україну позначилося і на тому, чим цікавилися користувачі сайту. Якщо минулого року найпопулярнішим запитом в Україні було "російське домашнє", то тепер ця категорія втратила шість позицій, а "українське порно" піднялося на 84 позиції.

Також Україна стала єдиною країною з топ-20, в якій категорія "Реаліті" виявилася найбільш популярною, а далі слідували категорії "Секс утрьох" та "Мілфи".

Варто зазначити, що в списку найпопулярніших порнозірок лідирує актриса єврейсько-українського походження Абелла Денджер, на другому місці - американка Лана Роудс, а на третьому – австралійка Анджела Уайт.

Водночас в Україні найпопулярнішою порноактрисою виявилася росіянка, яка відома під псевдонімом Eva Elfie, хоча ще в минулому році вона була на другій сходинці за популярністю.

Нагадаємо, постачальник кокаїну для української еліти Юрій Чернецький отримав вирок. Наркодилера, який збував кокаїн у нічних клубах Києва, засуджено до п'яти років позбавлення волі.

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