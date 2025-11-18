Мільярд дерев, ми це зробили! В Україні завершили програму Президента «Зелена країна»

Реклама

Висадка символічного мільярдного дерева відбулась на території Центрального військового шпиталю у Києві, повідомляє пресслужба ДП «Ліси України».

Програма “Зелена країна” стартувала у червні 2021 року. Указ про її старт підписав Президент Володимир Зеленський під час форуму “Україна 30.Екологія”.

“Ми розпочинаємо проєкт «Зелена країна». Одразу скажу – це не політичний, а суто екологічний проєкт для природи й довкілля…”, – зазначив Володимир Зеленський під час виступу на форумі.

За час реалізації програми було залісено понад 100 тис. ділянок по всій Україні. Лісівники ДП «Ліси України» відмовились від радянських практик та створювали природні ліси, поєднуючи такі породи як сосна звичайна, сосна Палласа, дуб звичайний, береза повисла, ясен, клен, бук, ялина, ялиця, модрина та інші. Поєднання хвойних та листяних порід зменшує ризики виникнення пожеж та забезпечує біорізноманіття.

Як зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький, збільшення площі лісів протидіє негативним наслідкам зміни клімату.

“Сьогодні ми завершуємо важливий етап програми “Зелена країна”. Це доказ того, що українці здатні досягати великих цілей навіть у найважчі часи. Попри війну ми продовжуємо відновлювати й берегти наші ліси ”, – заявив Тарас Висоцький.

За словами керівника ДП «Ліси України» Юрія Болоховця, символічним мільярдним деревом був обраний дуб – символ стійкості та незламності українського народу. Його висадив демобілізований воїн-лісівник Олександр Коцеруба разом з вихованцями Вищедубечанського шкільного лісництва.

“Хтось посадив одне дерево, хтось сотні дерев, але всі разом ми зробили важливу справу – не лише висадили мільярд дерев, але разом змінили ставлення суспільства до теми відновлення лісу та збереження природи в цілому”, – сказав Юрій Болоховець.

За час “Зеленої країни”, зазначають на підприємстві, не лише висаджений мільярд дерев. За ці роки відбулася реформа лісового господарства. Централізовано управління, сформована прозора система реалізації деревини та сплачений рекордний обсяг податків у бюджети всіх рівнів, запроваджений цифровий ланцюг прослідковуваності руху деревини, значно посилена боротьба з незаконними рубками.

ДП «Ліси України» побудувало 9 сучасних лісонасіннєвих центрів для вирощування значно якісніших сіянців. Запустило програму збереження самосійних лісів, приєднали до держлісфонду та врятували близько 30 тисяч гектарів таких лісів. Значно посилило систему протидії лісовим пожежам – забезпечило лісову охорону сучасною технікою, зв’язком, підвищили мотивацію працівників. Як результат, цього року площа пожеж зменшена в чотири рази, на сході країни у вісім разів.

Українські лісівники провели першу за багато років масштабну висадку лісів на Півдні, відновили місцеві розсадники, реанімували місцеве лісове господарство. Почали відновлення так званих нерозподілених лісів, зокрема сумнозвісного Селянського лісу на Рівненщині, який був майже повністю знищений незаконними рубками. Створили сотні сучасних рекреаційних пунктів для безпечного відпочинку українців у лісі, які вже відвідали мільйони людей. Почали перехід до наближеного до природи лісівництва, що передбачає відмову від суцільних рубок та формування різновікових, багатоярусних насаджень. Відновили сотні гектарів лісів, що залишилися після «бурштинової лихоманки».

“Найголовніше – попри війну ми втримали лісову галузь. Вона працювала й розвивалася всі роки збройної агресії та допомагала нашим захисникам та захисницям: загалом на потреби фронту за цей час відправили понад 12 тис. вагонів деревини”, – зазначив голова Державного агентства лісових ресурсів Віктор Смаль.

Програма Президента продовжується. Лісівники націлені на значне збільшення площі лісового фонду. Це ще більш амбітне завдання, яке потребує підтримки та участі кожного українця.