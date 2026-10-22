Мільярдна схема в Офісі генпрокурора: НАБУ розкрило, як прикривали шахрайські колцентри

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Колишньому керівнику одного з департаментів Офісу генерального прокурора повідомили про підозру в участі у злочинній організації, яка, за даними слідства, отримувала хабарі за прикриття шахрайських колцентрів. Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди у справі перевищує 1 млрд грн.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) за результатами спільного розслідування з НАБУ в межах операції «Карфаген».

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За версією слідства, у середині 2025 року один із керівників структурного підрозділу Офісу генпрокурора створив злочинну організацію, до якої залучив працівників прокуратури та наближених осіб.

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Учасники схеми систематично отримували гроші за те, щоб не перешкоджати діяльності колцентрів, які, за даними правоохоронців, масово ошукували українців та іноземців.

Отримані кошти, як стверджують слідчі, легалізували через придбання нерухомості, коштовностей та іншого дорогого майна на понад 20 млн грн. Ще більш ніж 10 млн грн перерахували на рахунки близьких осіб, маскуючи їх під доходи від підприємницької діяльності.

Під час подальшого розслідування правоохоронці встановили ймовірну причетність до схеми ще одного високопосадовця — колишнього очільника департаменту Офісу генпрокурора.

За даними НАБУ і САП, він відігравав одну з ключових ролей в організації отримання хабарів. Зокрема, забезпечував передавання готівки та криптоактивів через підлеглих працівників прокуратури й інших осіб, які виконували роль кур'єрів.

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Також посадовець, за версією слідства, відповідав за облік платників, конспірацію та приховування слідів незаконної діяльності.

Загальна сума задокументованих хабарів у межах злочинної схеми перевищує 1 мільярд гривень.

Експосадовцю повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що стосуються участі у злочинній організації та пособництва в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Наразі слідчі дії тривають. НАБУ і САП встановлюють інших можливих учасників організації.

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Водночас відповідно до Конституції України підозрюваний вважається невинуватим, доки його провину не буде доведено в суді.

Що відомо про операцію «Карфаген» та її фігурантів

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП провели масштабну спецоперацію «Карфаген», у межах якої викрили ймовірну злочинну організацію в Офісі генпрокурора. За даними слідства, її учасники отримували хабарі за прикриття шахрайських колцентрів, а незаконні доходи вкладали в нерухомість, автомобілі та коштовності.

Одним із ключових фігурантів розслідування став посадовець на прізвисько «Канцлер». За інформацією «Української правди», йдеться про Сергія Кропиву — заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора, якого затримали 4 вересня.

За версією слідства, Кропива використовував службове становище для контролю над діяльністю шахрайських колцентрів, підтримував контакти з розшукуваними кіберзлочинцями та намагався зосередити відповідні кримінальні провадження під власним контролем. Коли в липні 2026 року виникла загроза закриття таких колцентрів, він нібито імітував розслідування, продовжуючи отримувати незаконні виплати.

За даними журналістів, Кропива раніше працював у кіберполіції та обіймав посаду заступника голови Одеської ОДА. Посадовець також декларував значні пенсійні виплати: 165,2 тис. грн за 2024 рік і 283,3 тис. грн за 2025-й.

Окрему увагу журналісти звернули на доходи його дружини, яка зареєстрована підприємницею у ресторанній сфері. За даними ЗМІ, 2025 року задекларовані нею надходження перевищили 6,5 млн грн.

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