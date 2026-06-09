Мільярди Абрамовича можуть піти на українську ППО: Зеленський розповів деталі

Роман Абрамович / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорював з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером питання 2,4 млрд фунтів стерлінгів від продажу російським олігархом Романом Абрамовичем футбольного клубу «Челсі», які можна скерувати на посилення української ППО.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю The Guardian.

Зокрема, Зеленський зазначив, що обговорював зі Стармером долю 2,4 млрд фунтів стерлінгів, отриманих від продажу клубу, які британський уряд має намір спрямувати на гуманітарні потреби України.

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Зеленський висловив думку, що передача Україні коштів від продажу «Челсі» могла б допомогти у фінансуванні систем ППО для збиття російських ракет, які часто б’ють по енергетичній інфраструктурі України.

«Прем’єр-міністр (Британії — ред.) сказав мені, що він докладає всіх зусиль, і я знаю, що наші дипломатичні команди обговорюють це. Це складний момент».

За словами Зеленського, ці кошти могли б допомогти Україні придбати додаткові засоби протиракетної оборони у США.

«Вони дуже дорогі, і, звичайно, ці гроші можуть допомогти. Це справедливо між нами. Росія розпочала цю війну. Чому б не використати російські гроші?», — сказав Зеленський.

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Також він пожартував, що Абрамович не привіз із собою гроші, коли вони зустрілися в Києві минулого місяця.

«Він не привіз ці гроші. Я сказав: „Нам потрібні ваші гроші“.

Зеленський підкреслив важливість подальших інвестицій союзників у власну оборону та заявив про готовність України ділитися з партнерами набутим під час війни технологічним і військовим досвідом.

Крім того, президент сказав, що попросив Стармера та союзників про додаткову допомогу в «закритті неба» від російських атак, а також про кошти для переведення українських військових на професійні контракти, замість того, щоб здійснювати примусового призову.

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Після того як Велика Британія запевнила Київ, що її нова політика санкцій щодо Росії — яка дозволяє тимчасовий імпорт російської нафти та авіаційного палива через треті країни — не послаблює обмежень, Зеленський сказав, що «звичайно» хотів би бачити більшу узгодженість позицій Великої Британії та Європи з цього питання.

Разом з тим він привітав санкції Великої Британії проти «тіньового флоту» Росії і зазначив, що Україні потрібні додаткові санкції проти Москви «якнайшвидше», щоб стримати правителя Росії Путіна від ескалації військових атак з метою «боротися до кінця» у війні проти України.

Зеленський розповів, що зустрічався з російським олігархом Романом Абрамовичем і сказав йому, що готовий до зустрічі з правителем РФ Володимиром Путіним у будь-якому форматі і що Україна не виведе війська з Донбасу.

За даними Financial Times, Зеленський у травні передавав повідомлення з пропозицією зустрічі правителю РФ Володимиру Путіну через російського олігарха Романа Абрамовича.

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Нагадаємо, Зеленський вперше написа відкритий лист до Путіна із пропозицією завершити війну через переговори. Його оприлюднено на сайті Офісу президента. У зверненні лідер держави заявив, що Росія зазнає значних втрат, а Україна продовжує чинити спротив і отримує міжнародну підтримку. Зеленський наголосив, що Україна готова до припинення вогню та обміну полоненими за формулою «всіх на всіх».

У Кремлі обурились через лист Зеленського, мовляв, «розіслав усьому світу!»

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