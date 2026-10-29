Мільʼярди для фітнес-тренерки: з корупційної справи НАБУ раптово зник Юрій Голик

Юрій Голик

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Ймовірний співучасник масштабної схеми з розкрадання бюджетних коштів в Дніпропетровській ОВА Юрій Голик у кримінальній справі чомусь проходить як свідок, а не підозрюваний.

Про це написало видання Absolution Leaks.

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Видання зазначає, що у 2022 році Дніпропетровська обласна державна адміністрація спрямувала підрядникам 2,31 млрд грн на дорожні роботи. Із цієї суми 1,5 млрд грн отримала компанія «Будінвест Інжиніринг», серед співвласників якої називали фітнес-тренерку Яну Хланту — партнерку тодішнього голови ОДА Валентина Резніченка.

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За версією НАБУ і САП, капітальний ремонт доріг оформлювали як «експлуатаційне утримання». Така схема, як вважають правоохоронці, дозволяла отримувати пріоритетне фінансування в умовах воєнного стану й обходити експертизу та технічний нагляд. Проведені експертизи виявили завищення вартості матеріалів на понад 392 млн грн. Частину коштів, за даними розслідування, перерахували компаніям, пов’язаним з обвинуваченими.

У серпні цього року Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб. Серед них — Валентин Резніченко, його заступник, начальник відділу доріг і керівник компанії-підрядника.

Водночас у справі немає Юрія Голика — багаторічного радника та партнера Резніченка. У грудні 2022-го та червні 2023 року НАБУ проводило в нього обшуки, однак формально Голик має статус свідка.

Водночас, як зазначається у матеріалі, прокурори ще під час розгляду питання про запобіжний захід звертали увагу суду на зв’язки Резніченка з Голиком. ЗМІ також повідомляли про присутність Голика на ключових нарадах в Офісі президента та його контакти з Хлантою, якій належить половина «Будінвест Інжиніринг».

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«Запитання до НАБУ і САП просте: чи виділено матеріали про його роль в окреме провадження і на якій вони стадії», — риторично запитує автор матеріалу.

Крім того, у матеріалі стверджується, що в період із 2019-го до 2022 року Голик, Резніченко та Хланта разом літали за кордон.

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