Мільярди під загрозою: чому Агенція оборонних закупівель досі не замовила критично потрібні ЗСУ снаряди

алекобійні уламково-фугасні снаряди з поліпшеною аеродинамікою і ведучим паском HE ERFB-ВВ / © defence-ua.com

Реклама

Компанія «Українська бронетехніка», яка входить до складу NAUDI, публічно заявила про критичну затримку із забезпеченням ЗСУ далекобійними 155-мм артилерійськими снарядами. Попри те, що бюджет був ухвалений ще у грудні 2025 року, а необхідний фінансовий ресурс розплановано в січні 2026-го, Агенція оборонних закупівель (АОЗ) досі не уклала жодного контракту на цей тип боєприпасів.

Про це пише Defense Express.

Ключові факти та проблеми закупівель

За даними виробника, саме ці боєприпаси Генштаб ЗСУ визначив як пріоритетні. Проте процес затягується, що в компанії пояснюють можливими «підкилимними інтригами» з метою відбору певних постачальників.

Реклама

Статистика виконання контрактів:

2024 рік: «Українська бронетехніка» отримала 30% загального замовлення на далекобійні 155-мм постріли й повністю його виконала.

Іноземні постачальники: 46% замовлень того ж року досі не надійшли в Україну.

Загальний стан: Рівень виконання контрактів по боєприпасах різних калібрів становить лише 30–50%. Зокрема, у 2025 році показник по 155-мм пострілах був нижчим за 50%.

Головною причиною такої ситуації виробник називає гонитву АОЗ за найдешевшими пропозиціями від компаній, які не здатні підтвердити свої потужності. Це створює ризик «замороження» мільярдів гривень на рахунках недобросовісних постачальників, поки фронт відчуває дефіцит.

Реакція АОЗ та позиція експертів

В Агенції оборонних закупівель запевняють, що процедура закупівлі ще триває і переможця не визначено. Водночас АОЗ ініціює службове розслідування через можливий витік інформації щодо невиконаних поставок та закликає учасників ринку зважати на наслідки своїх заяв для «добросовісної конкуренції».

Чому це важливо для фронту? Експерти Defense Express наголошують, що в умовах сучасної контрбатарейної боротьби стандартні снаряди M107 (дальність 18–22 км) вже не забезпечують потреб артилерії. Армії критично потрібні снаряди типу ERFB BT та BB, що здатні вражати цілі на відстані 33–43 км.

Реклама

«Українська бронетехніка» розгорнула виробництво таких снарядів за ліцензією CSG та готова виготовляти від 60 тисяч одиниць на рік за умови наявності державного замовлення.

Наразі компанія закликає Міністерство оборони втрутитися в ситуацію, аби пріоритет надавався не лише ціні, а й спроможності реально поставити боєприпаси у визначені терміни.

Новини партнерів