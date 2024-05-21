"Мілітаризований дуже сильно": стало відомо, скільки в Криму військових об'єктів російських окупантів

На території Криму були збережені об'єкти, які будувалися для зберігання та обслуговування ядерної зброї.
В тимчасово окупованому росіянами Криму перебувають до 230 військових об’єктів.
Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
За його словами, серед військових об’єктів: воєнні гарнізони, аеродроми, сховища боєприпасів та техніки, стаціонарні ЗРК.
“Крим мілітаризований дуже сильно”, - наголосив Рефат Чубаров.
Водночас на території Криму були збережені об'єкти, які будувалися для зберігання та обслуговування ядерної зброї - зокрема, й тієї, що використовується морськими військовими кораблями. Мовиться про торпеди з ядерними боєприпасами.
“Проте чи є там зараз ядерна зброя, мені здається, це досить проблематично влаштувати. Адже окупанти навіть перемістили кораблі ближче до берегів Росії, до Новоросійська. Так само через великі втрати перебазовують вглиб Росії також й літаки з аеродромів Криму”, - резюмував Чубаров.
Нагадаємо, що ЗСУ мають можливість прицільно працювати по ворожих військових об’єктах в Криму.
Читайте також: