Милованов запропонував проводити мобілізацію шляхом лотереї: Мережа вибухнула

Ексміністр нагадав, що мобілізацію за допомогою жеребкування чи лотереї раніше практикували у США.

Ексміністр економіки Тимофій Милованов запропонував проводити мобілізацію шляхом лотереї або жеребкування.

Про це він написав у Facebook.

"Більшість моїх читачів пишуть, що правильний підхід до мобілізації – через лотерею або жеребкування. Держава випадково витягує день і місяць. Ті люди які народились в ці дні мобілізуються, інші ні. І так робить для кожної хвилі мобілізації", – зазначив Милованов.

Декілька днів тому ексміністр нагадав, що мобілізацію за допомогою жеребкування чи лотереї практикували у США, зокрема під час обох Світових та війни у В'єтнамі.

"Мене вразив підхід США. Довгий час в ХХ столітті вони вирішували хто буде мобілізований через лотерею. Публічно, прозоро, витягувались номери дня і місяця народження. Всі, хто народився в той день певного віку, мобілізовувались. Так було в світові війни. Під час В'єтнаму мехнанізм був складніший, але теж кого мобілізовувати обирали просто, прозоро, і випадково", – зазначає Милованов.

Він зауважив, що такий механізм вважався неефективним, бо таким чином могли мобілізувати наприклад ключового вченого або інженера, який розробляв важливу зброю.

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Крім того, ексміністр нагадав, що у США офіційно дозволялось відкупитися від мобілізації величезною на той час сумою, або знайти охочого замість себе.

"Справедливість вимагає щоб всі були рівні і могли бути мобілізовані з однаковою ймовірність і за однаковими правилами, від людей в селах до людей на Печерську, від безробітних до мільярдерів...

Немає правильного рішення. Це питання політичне, яке мають вирішити політики з урахуванням настроїв суспільства. Всіх задовільнити неможливо. І доведеться щось принести у жертву: або справедливість, або ефективність, або і те і друге", – підсумував Милованов.

У коментарях користувачі критично поставилися до такої ідеї.

Зокрема, українці не вірять, що навіть у разі лотереї всі категорії населення будуть у рівних умовах.