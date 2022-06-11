Мільярд доларів від Світового Банку та плани на відбудову України: головні тези звернення президента Зеленського

Мільярд доларів від Світового Банку та плани на відбудову України: головні тези звернення президента Зеленського

Про що говорив президент України Володимир Зеленський у традиційному зверненні на завершення доби.

Український президент розповів про фінансову допомогу від міжнародних партнерів, переговори з британським міністром оборони та плани на відновлення України.

ТСН.ua зібрав головні тези із традиційного виступу президента України Володимира Зеленського проти ночі 11 червня.

Деградація російської держави

Український лідер оцінив становище, в якому після повномасштабного вторгнення перебуває Російська Федерація.

“Найбільш швидкий приклад повної деградації будь-якої держави – той шлях, який пройшла російська держава за 107 днів”, - наголосив він.

Фінансова допомога Україні

До українського бюджету надійшла фінансова підтримку в розмірі півтора мільярда доларів США – мільярд від Світового Банку та ще 500 мільйонів – від Британії.

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“Використаємо для оплати праці в бюджетному секторі”, - повідомив Зеленський.

Окрім того, Канада стала першою державою, яка направила кошти на адміністративний рахунок України в МВФ - мільярд канадійських доларів.

Зустріч з британським міністром

Володимир Зеленський зустрівся у Києві з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом.

“Говорили про те, як зупинити російську армію, як позбавити її наступального потенціалу, яке ще постачання потрібне для нашої армії”, - повідомив президент.

Відновлення України

Президент заявив, що влада готується до масштабного відновлення нашої держави.

“Ми вже розпочали відбудову на звільненій території. Ми багато що змінимо у нашому житті після цієї війни”, - запевнив Зеленський.

Звернення до саміту в Копенгагені

Президент Зеленський звернувся до учасників Копенгагенського демократичного саміту.

“Говорив, зокрема, і про відповідь Європейського Союзу, яку ми очікуємо щодо нашої заявки на кандидатство. Знову і знову буду підкреслювати – це буде відповідь ЄС не тільки Україні, але і своєму власному майбутньому – майбутньому європейського проекту”, - підкреслив український лідер.

Нагороди героям

Зеленський підписав два укази про нагородження українських героїв. Загалом державними нагородами відзначені 242 учасника бойових дій, з них 8 посмертно.

Ситуація на Донбасі

Президент повідомив, що тривають дуже жорстокі бої на Донбасі. Українські воїни стримують ворожий наступ, захищаючи міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Словʼянськ та багато-багато інших.

"Росія хоче розбити кожне місто Донбасу, кожне – це не перебільшення. Як Волноваху, як Маріуполь. Усі ці руїни у колись щасливих містах, чорні сліди від пожеж, воронки від вибухів – це і є все, що може дати Росія сусідам, Європі, світу", - наголосив Зеленський.

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