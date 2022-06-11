Мільярд доларів від Світового Банку та плани на відбудову України: головні тези звернення президента Зеленського

Про що говорив президент України Володимир Зеленський у традиційному зверненні на завершення доби.
Український президент розповів про фінансову допомогу від міжнародних партнерів, переговори з британським міністром оборони та плани на відновлення України.
ТСН.ua зібрав головні тези із традиційного виступу президента України Володимира Зеленського проти ночі 11 червня.
Деградація російської держави
Український лідер оцінив становище, в якому після повномасштабного вторгнення перебуває Російська Федерація.
“Найбільш швидкий приклад повної деградації будь-якої держави – той шлях, який пройшла російська держава за 107 днів”, - наголосив він.
Фінансова допомога Україні
До українського бюджету надійшла фінансова підтримку в розмірі півтора мільярда доларів США – мільярд від Світового Банку та ще 500 мільйонів – від Британії.
“Використаємо для оплати праці в бюджетному секторі”, - повідомив Зеленський.
Окрім того, Канада стала першою державою, яка направила кошти на адміністративний рахунок України в МВФ - мільярд канадійських доларів.
Зустріч з британським міністром
Володимир Зеленський зустрівся у Києві з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом.
“Говорили про те, як зупинити російську армію, як позбавити її наступального потенціалу, яке ще постачання потрібне для нашої армії”, - повідомив президент.
Відновлення України
Президент заявив, що влада готується до масштабного відновлення нашої держави.
“Ми вже розпочали відбудову на звільненій території. Ми багато що змінимо у нашому житті після цієї війни”, - запевнив Зеленський.
Звернення до саміту в Копенгагені
Президент Зеленський звернувся до учасників Копенгагенського демократичного саміту.
“Говорив, зокрема, і про відповідь Європейського Союзу, яку ми очікуємо щодо нашої заявки на кандидатство. Знову і знову буду підкреслювати – це буде відповідь ЄС не тільки Україні, але і своєму власному майбутньому – майбутньому європейського проекту”, - підкреслив український лідер.
Нагороди героям
Зеленський підписав два укази про нагородження українських героїв. Загалом державними нагородами відзначені 242 учасника бойових дій, з них 8 посмертно.
Ситуація на Донбасі
Президент повідомив, що тривають дуже жорстокі бої на Донбасі. Українські воїни стримують ворожий наступ, захищаючи міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Словʼянськ та багато-багато інших.
"Росія хоче розбити кожне місто Донбасу, кожне – це не перебільшення. Як Волноваху, як Маріуполь. Усі ці руїни у колись щасливих містах, чорні сліди від пожеж, воронки від вибухів – це і є все, що може дати Росія сусідам, Європі, світу", - наголосив Зеленський.
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