Мільярдер Баффет дорікнув Заходу, що він не дає Україні все необхідне, але хоче, щоб вона воювала сама

Під час свого виступу на конференції з питань відновлення України в Лондоні американський мільярдер і філантроп Говард Баффет дорікнув країнам Заходу, що Україна не отримує всієї допомоги, яка необхідна для перемоги над російськими агресорами, але від неї вимагають вести таку війну, щоб більше ніхто не брав у ній участі.

Виступ мільярдера транслювався в етері національного телемарафону.

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Баффет заявив, що війна в Україні змінить перебіг історії, тому всі лідери країн повинні бути на "правильному боці".

"Ми були корисними, але ми були повільними. Часом ми були нерішучими. Ми не забезпечуємо українців усім необхідним для перемоги в цій війні. І що гірше, ми просимо Україну вести цю війну так, щоб ми самі її не вели. Ця політика призводить до гибелі людей щодня", – сказав він.

Крім того, мільярдер звернувся до тих, хто будь-якими засобами намагається не допустити ескалації війни.

"Стурбованих ескалацією війни я просто запитую: ви звертаєте увагу на те, як змінюється і вже змінився геополітичний ландшафт? Це не на користь нам. Це не на користь нікому, хто сидить у цій залі. Чи маєте ви хоч найменше уявлення про те, який вигляд матиме наш світ, якщо ми дозволимо Україні програти?" – сказав Баффет.

Нагадаємо, раніше польський президент Анджей Дуда заявив, що Росії не можна дозволити перемогти Україну, адже в такому разі вона почне нападати на інші держави з метою окупації.

Крім того, ми раніше інформували, що український президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готується до теракту на Запорізькій АЕС із викидом радіації.

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