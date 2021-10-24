Мільйон доларів на рік: правоохоронці викрили масштабну схему переправки "студентів"-нелегалів з України до ЄС

Зловмисники незаконно переправляли їх в країни ЄС поза пунктами пропуску.
Поліцейські разом із прикордонниками викрили масштабну схему переправлення іноземців в Україну під виглядом навчання з подальшим незаконним транзитом до країн ЄС.
Про викриття повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
"Географія пропонування послуг "навчання в Україні" з можливістю подальшого нелегального потрапляння в країни Західної Європи охоплювала понад 10 країн Африканського континенту, Близького Сходу та Південно-Східної Азії. Вартість нелегального транзиту одного "студента" до ЄС складала від 13 до 15 тисяч доларів. За попередніми даними, "тіньовий" дохід від цієї "схеми" щорічно складав понад мільйон американських доларів", - повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника департаменту міграційної поліції Ігор Малахов.
Маскували потужний канал нелегальної міграції через створену мережу фірм-посередників з рекрутингу іноземців. Крім того, для прикриття злочинної діяльності зловмисники використовували один із приватних вищих навчальних закладів. Так, іноземці отримували офіційне запрошення на навчання і на законних підставах прибували до країни. Згодом зловмисники незаконно переправляли їх в країни ЄС поза пунктами пропуску.
Протягом декількох місяців правоохоронці затримали близько 40 "студентів" при спробі їх переправлення до країн ЄС.
Встановлено, що за два роки фігуранти переправили в Україну близько трьох тисяч іноземців для "здобуття освіти".
"Слідчими поліції Чернівецької області розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Чернівецької області", - зазначають у МВС.
"Наразі трьом учасникам злочинного угруповання - двом іноземцям та одному громадянину України - вже повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Українця та одного з іноземців взято під варту, стосовно іншого іноземця-учасника вирішується питання стосовно обрання їм запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Слідчі дії тривають", - повідомив Малахов.
Тим часом, Німеччина пропонує Польщі допомогу в охороні спільного кордону, аби впоратися зі зростанням числа нелегальних мігрантів, які направляються з Білорусі до Польщі і потім в Німеччину.