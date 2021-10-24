Мільйон доларів на рік: правоохоронці викрили масштабну схему переправки "студентів"-нелегалів з України до ЄС

Мільйон доларів на рік: правоохоронці викрили масштабну схему переправки "студентів"-нелегалів з України до ЄС

Зловмисники незаконно переправляли їх в країни ЄС поза пунктами пропуску.

Поліцейські разом із прикордонниками викрили масштабну схему переправлення іноземців в Україну під виглядом навчання з подальшим незаконним транзитом до країн ЄС.

Про викриття повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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"Географія пропонування послуг "навчання в Україні" з можливістю подальшого нелегального потрапляння в країни Західної Європи охоплювала понад 10 країн Африканського континенту, Близького Сходу та Південно-Східної Азії. Вартість нелегального транзиту одного "студента" до ЄС складала від 13 до 15 тисяч доларів. За попередніми даними, "тіньовий" дохід від цієї "схеми" щорічно складав понад мільйон американських доларів", - повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника департаменту міграційної поліції Ігор Малахов.

Маскували потужний канал нелегальної міграції через створену мережу фірм-посередників з рекрутингу іноземців. Крім того, для прикриття злочинної діяльності зловмисники використовували один із приватних вищих навчальних закладів. Так, іноземці отримували офіційне запрошення на навчання і на законних підставах прибували до країни. Згодом зловмисники незаконно переправляли їх в країни ЄС поза пунктами пропуску.

Протягом декількох місяців правоохоронці затримали близько 40 "студентів" при спробі їх переправлення до країн ЄС.

Встановлено, що за два роки фігуранти переправили в Україну близько трьох тисяч іноземців для "здобуття освіти".

Спецоперація із затримання зловмисників проходила в кілька етапів. Зокрема правоохоронці затримали двох учасників злочинного угруповання при спробі переправлення чотирьох груп нелегальних мігрантів через державний кордон.

"Слідчими поліції Чернівецької області розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Чернівецької області", - зазначають у МВС.

"Наразі трьом учасникам злочинного угруповання - двом іноземцям та одному громадянину України - вже повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Українця та одного з іноземців взято під варту, стосовно іншого іноземця-учасника вирішується питання стосовно обрання їм запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Слідчі дії тривають", - повідомив Малахов.

Тим часом, Німеччина пропонує Польщі допомогу в охороні спільного кордону, аби впоратися зі зростанням числа нелегальних мігрантів, які направляються з Білорусі до Польщі і потім в Німеччину.

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