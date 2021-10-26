Мільйон гривень компенсації і 15 років в'язниці: у Харкові суд виніс вирок підліткові, який жорстоко вбив знайому дівчину

Мільйон гривень компенсації і 15 років в'язниці: у Харкові суд виніс вирок підліткові, який жорстоко вбив знайому дівчину

Хлопець своєї провини не визнав, а коли давав свідчення, насміхався.

У Харкові суд виніс вирок 17-річному Данилу Редіну, якого звинувачували у вбивстві 26-річної дівчини на Лисій горі. Він проведе у в'язниці 15 років та має виплатити мільйон гривень компенсації родині вбитої.

Також читайте У Дніпрі пацієнт лікарні вбив свого сусіда по палаті

Про це повідомляє МГ Об'єктив.

Справедливе покарання

Червонозаводський районний суд Харкова визнав Данила Редіна винним у вбивстві 17-річної харків'янки. Суд засудив обвинуваченого до 15 років позбавлення волі, а також зобов'язав його виплатити матері вбитої дівчини моральну компенсацію у розмірі 1 мільйон гривень.

Мама загиблої дівчини Жанна Шевченко говорить, що вироком суду задоволена - це максимальний термін для вбивці, який скоїв злочин, будучи неповнолітнім.

“Рішенням я задоволена, це максимальний термін, який передбачається у нашому випадку. Вчинення вбивства сталося у малолітньому віці, довічне не належить за Кримінальним Кодексом. Дякуємо нашій феміді за справедливість”, – каже Жанна.

За її словами за 2 роки, поки тривав судовий процес, вона не побачила того, що вбивця її доньки шкодував про вчинене - всі коментарі він давав із посмішкою.

Також зараз триває судовий процес стосовно двох правоохоронці Холодногірського відділу поліції, яких підозрюють у службовому злочині – приховування умисного вбивства.

Як повідомляють у харківських телеграм-каналах, після оголошення вироку Данило Редін поослав всіх присутніх на засіданні суду на 3 літери.

Готувався заздалегідь і викопав яму

Вбивство Яни Шевченко сталося у 2019 році у Харкові. Дівчина зникла наприкінці липня, а її тіло знайшли 9 серпня закопаним у посадці неподалік місця проживання.. Виявилося, що вбив Яну 17-річний Данило Редін, з яким її пов'язували незрозумілі стосунки. Він розтрощив дівчині голову бабусиною качалкою, дорізав ножем і поховав у заздалегідь підготовленій ямі в яру.

"На впізнанні я її не впізнала. Це було чорне місиво без обличчя з пробитою головою. Ми не вірили, що то вона. Одяг її, ніжки, ручки її. Але тільки по тату кішечки на нозі зрозуміли, що це вона... Він потім хвалився своїм друзям малоліткам: "Я її б'ю, б'ю, морда як кисіль уже, а вона все репетує... Довелося дорізати ножем". А бив він її бабусиною качалкою для тіста", - розповідала мати дівчини Жанна Шевченко.

Вбивця дівчини хвалився виконаною роботою та водив на екскурсію до місця поховання місцевих малолітків.

"Поки ми розклеювали оголошення та шукали Яну, практично кожна людина на районі вже знала подробиці події. Він фактично першого ж дня почав хвалитися і розповідав, що вбивство було заздалегідь підготовлено, що він вирив яму і чекав моменту... 5 серпня поліція вже все знала, а відкопували Яночку 9 серпня. Всі ці дні ми ще шукали її, а Редіни встигли продати машину і зайняти велику суму грошей - ходять чутки, що 50 000 доларів - тобто вони тим часом вирішували фінансове питання в поліції, поки моя дитина лежала в землі", - розповідала у програмі "Надзвичайні новини" мама загиблої, Жанна Шевченко.

З'ясувалося, що батько Данила раніше працював у поліції, тож мав зв'язки і намагався приховати злочин сина.

Подробиці страшної події пролилися на світ, коли прокуратура забрала матеріали з райвідділу та передала їх для розгляду до Головного слідчого управління Харківської області.

"А до цього тато Редіна та співробітники райвідділу дзвонили свідкам та погрожували, щоб усі, хто бачив чи чув щось – закрили роти та мовчали. Коли підозрюваного затримали, він розповів, що йому довелося закопати свої нові кросівки та одяг – мабуть, там були сліди крові. А за три дні, коли все вщухло, він вирішив відкопати, бо стало шкода нові речі", - розповів правозахисник Андрій Діденко.

Сам Данило не визнав провини. Його батько назвав сина жертвою обставин і заявляв, що син дівчину не вбивав.

Нагадаємо, що у Львівській області 25-річний хлопець задушив рушником 70-річну жінку. Тіло покійної знайшла її донька та викликала поліцію.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання