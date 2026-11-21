Мобілізація в Україні

Реклама

Проблему мобілізації в Україні не можна подолати лише фінансовими стимулами — держава має відверто пояснювати громадянам умови військової служби, усувати страх перед невідомістю та змінювати підходи до комплектування війська.

На цьому наголосили рекрутер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Василь Дзеса та ветеран російсько-української війни, журналіст Віктор Біщук в ефірі телеканалу «Еспресо».

Реклама

Що стало головною перешкодою мобілізації

За словами Дзеси, інтерес до служби через рекрутингові центри зберігається, однак кількість охочих не зростає такими темпами, як кількість підрозділів, що конкурують за кандидатів. Водночас на рішення людей впливають не лише патріотичні чи фінансові мотиви, а й особисті історії втрати близьких.

Реклама

Рекрутер вважає, що значну частину страхів можна подолати завдяки зрозумілій і достовірній інформації. Люди часто не знають, як організована військова служба, скільки триває підготовка, як відбувається розподіл за посадами та чи відправляють новобранців одразу на передову.

«Страх породжується незнанням, люди не розуміють, що таке військова служба, як вона працює», — пояснив Дзеса.

Він переконаний, що держава має активніше розповідати про підготовку військовослужбовців, роботу навчальних центрів і можливості служби на різних посадах. Важливо також комунікувати з родинами потенційних військових, адже їхня підтримка може впливати на рішення людини.

Самих фінансових стимулів недостатньо

Віктор Біщук також вважає помилковою ставку винятково на грошове заохочення. За його словами, обіцянка виплатити мільйон гривень молодим людям віком 18–24 років не усуває головного страху — невизначеності щодо тривалості служби.

Реклама

«Мільйон — це круто, але коли ти потрапиш сюди і вийдеш через 10 років, це не класно, і це страх номер один», — зазначив ветеран.

Він наголосив, що військовослужбовці повинні отримувати гідне грошове забезпечення, однак не менш важливими є зрозумілі строки служби та реальні перспективи звільнення після їх завершення. На його думку, держава має запропонувати чіткі правила, зокрема для тих, хто служить із перших років повномасштабної війни.

Біщук також закликав політичне керівництво країни відкрито говорити про проблеми мобілізації, пояснювати їхні причини та представляти конкретний план змін.

Не лише обіцянки, а й конкретні зміни

Журналіст наголосив, що добровільного поповнення війська в масштабах 2022 року вже не буде, тому влада має чесно оцінювати ситуацію та не покладатися на те, що мобілізаційні проблеми вирішаться самі собою.

Реклама

«Але сьогодні вже слів замало. Вони потрібні, та їх надто мало. Потрібні конкретні вчинки», — заявив Біщук.

На його переконання, необхідно вдосконалити облік військовозобов’язаних, забезпечити справедливіші правила мобілізації та припинити практики, які дозволяють окремим людям уникати виконання обов’язку. Водночас він застеріг, що без системних рішень тягар і надалі лягатиме передусім на тих, хто офіційно працює та перебуває в полі зору держави.

Дзеса зі свого боку наголосив, що рекрутинг дає людині можливість обрати підрозділ, напрям служби та майбутнього командира, а також знайти посаду відповідно до цивільних навичок. Проте, за його словами, бригади не можуть самостійно забезпечити масштабну інформаційну кампанію, необхідну для подолання суспільних страхів.

Обидва співрозмовники фактично зійшлися на тому, що для поліпшення ситуації потрібні системні зміни: чесна комунікація, зрозумілі правила служби та конкретні гарантії для військовослужбовців. Самими лише фінансовими пропозиціями довіру до мобілізаційної системи відновити не вдасться.

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Призову до війська підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, крім тих, хто має належно оформлену відстрочку або бронювання.

Водночас правила мобілізації продовжують змінюватися. ТСН.ua зібрав останні новини про мобілізацію в Україні та пояснює, що потрібно знати військовозобов’язаним.

Новини партнерів

Новини партнерів