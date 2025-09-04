ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
23
2 хв

“Мільйон під прикриттям”: в ЕКО МАРКЕТ продовжується національна акція з гарантованими подарунками Новини компаній

У всеукраїнській мережі супермаркеті ЕКО МАРКЕТ продовжується національна акція і вже сотні людей зі всіх куточків України встигли отримати свої бонуси за покупки в магазинах. До 30 вересня кожен покупець має шанс отримати гарантований подарунок: достатньо зробити покупку від 300 гривень або придбати товар зі спеціальною позначкою і одразу отримати скретч-карту з гарантованим подарунком. Виграш стає відомий миттєво, без жодних очікувань чи розіграшів!

“Мільйон під прикриттям”: в ЕКО МАРКЕТ продовжується національна акція з гарантованими подарунками

Умови участі в акції:

  • Скретч-карта, яка видається гостю, відкриває знижки на наступні покупки та знижки на товари: під захисним шаром ховаються бонуси та сюрпризи, які можна використати до 30 листопада

  • Чим більше покупок і спеціальних товарів — тим більше карток, а отже і шансів на додаткову вигоду.

Цього разу ЕКО МАРКЕТ зробив із всеукраїнської акції справжній квест у стилі шпигунської гри. Відвідувачі магазинів «полюють» за знижками, а скретч-карти стають своєрідними «кодами доступу» до бонусів та подарунків.

«Ми хочемо зробити економію цікавою. Це не просто акція — це ціла історія, де наші покупці стають агентами на завданні, відкривають секретні коди та отримують свої призи. Це додає грі приємного азарту і робить буденні покупки веселішими», — коментують в ЕКО МАРКЕТ.

У компанії відзначають, що акція викликала високий інтерес серед покупців. Уже десятки тисяч українців у Києві, Херсоні, Миколаєві, Білій Церкві  та інших містах здійснили покупки в мережі та отримали свої гарантовані подарунки.

 «Ми бачимо, як активно долучаються наші гості і це ще раз доводить: навіть невеликі щоденні покупки можуть дарувати відчуття гри та несподівану приємність. Для нас головне — подякувати клієнтам за довіру і зробити їхній досвід покупок позитивним та емоційним», — зазначають у компанії.

Акція «Мільйон під прикриттям» триває у всіх супермаркетах мережі до кінця вересня. Тож саме час спробувати себе у «шпигунському полюванні» та відкрити власний секретний код вигоди разом з ЕКО МАРКЕТ.

23
