Мільйон пляшок Coca-Cola, виготовлених на благодійність в Україні, зареєстровано в Національному Реєстрі Рекордів України

Національний Реєстр Рекордів України підтвердив, що мільйон півторалітрових пляшок Coca-Cola зі спеціальною позначкою на етикетці «Для тебе», виготовлених на благодійність компанією «Кока-Кола Беверіджиз Україна», є найбільшою кількістю розливних напоїв, вироблених для доброчинності в Україні.

«Мільйон півторалітрових пляшок Coca-Cola «Для тебе» подарували родинам, які опинилися у скрутному становищі в Україні, зокрема, в прифронтових громадах, і тим, кому довелося покинути свої домівки. Ми хотіли принести маленьку частинку свята, щоб потішити їх та нагадати, що ми ніколи про них не забуваємо. Ми дякуємо Українському Червоному Хресту, Карітас Україна, Благодійному фонду «МРІЯ» та Siobhan's Trust, а також працівникам Кока-Кола, які допомогли зробити цей рекорд реальністю», – зазначив Андрій Бублик, директор з корпоративних зв'язків та сталого розвитку «Кока-Кола Беверіджиз Україна».

Не зважаючи на воєнний стан, кількість національних рекордів повертається на довоєнний рівень. Це відбувається завдяки численним благодійним проєктам.

«На сьогоднішній день кількість заявок на рекорди вийшла на довоєнний рівень. Але після повномасштабного вторгнення змінилися напрямки рекордів. На перший план вийшли військові, волонтерські та медичні рекорди. І це цілком логічно, адже благодійні та волонтерські рекорди допомагають залучити ще більше людей до добрих справ, вони дають віру, що ми нездоланні», – пояснює керівниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.

Нинішній рекорд офіційно внесено до Національного Реєстру Рекордів України. Він є частиною масштабної програми гуманітарної допомоги українцям від Системи Компаній Кока-Кола.

Починаючи з 24 лютого 2022 року, Система Компаній Кока-Кола спільно з Фундацією Кока-Кола виділили українцям благодійну допомогу на суму понад 35 млн дол. Зокрема, 70 тисяч продуктових наборів з найнеобхіднішим базовим складом продуктів, 5 тис. постільних комплектів із теплими ковдрами, понад півсотні потужних електрогенераторів для освітніх, медичних, гуманітарних установ та закладів і 45 мобільних котелень, що працюють на газу та дизелі й зігрівають міста і села в зимовий період. Крім того, Кока-Кола відбудовує зруйнований дитячий садок у селі Богданівці Броварського району Київської області.