Мільйони на фейкових довідках: СБУ викрила на Буковині масштабну схему підробки COVID-документів

Мільйони на фейкових довідках: СБУ викрила на Буковині масштабну схему підробки COVID-документів

Зловмисники вводили в оману своїх "клієнтів", переконуючи, що оформлятимуть справжні європейські документи, натомість продавали їм підробки.

У Чернівецькій області СБУ викрила масштабну схему виготовлення підроблених COVID-документів. Ділки щомісяця обслуговували тисячу клієнтів, заробляючи близько 1 млн грн.

Як повідомили у пресслужбі Управління СБ України в Чернівецькій області, зловмисники підробляли ПЛР-тести та свідоцтва про вакцинацію для виїзду за кордон.

За даними слідства, організували схему 11 мешканців Чернівецької області. За потреби, долучали до свого "бізнесу" медичних працівників.

Зловмисники мали два офіси в Чернівцях. Пропонували широкий спектр "послуг" українцям, а також іноземцям.

"Громадянам України обіцяли виготовити паспорти громадян іноземних держав, зокрема, ID-карти та водійські посвідчення міжнародного зразка. А ще – бралися забезпечити документами, необхідними для працевлаштування за кордоном: викликами на роботу, довідками, виданими органами державної влади іноземних держав, підприємствами, установами, організаціями завіреними відповідними підписами та печатками", - розповіли в СБУ.

Для перетину кордону "виготовляли" довідки про негативні результати ПЛР-тестів та міжнародні сертифікати про вакцинацію від COVID-19.

Іноземцям пропонували, окрім довідок про негативний результат ПЛР-тестів, начебто зроблених за кордоном, ще й повний пакет підроблених документів для виїзду, працевлаштування та узаконення перебування в країнах ЄС. Усе робилося в стислі терміни і без відвідин медичних закладів.

Зловмисники вводили в оману своїх "клієнтів", переконуючи, що оформлятимуть справжні європейські документи. Натомість продавали їм підробки.

фото / Управління СБ України в Чернівецькій області

"Брали від 200 гривень за фейкову довідку про негативний результат ПЛР-тесту, а також до 650 євро за повний пакет документів, необхідних для виїзду громадянина України за кордон, включно із сертифікатом про вакцинацію", - йдеться у повідомленні.

Своїх "клієнтів" шукали через знайомих. За попередніми даними, зловмисники щомісяця "обслуговували" близько 1 тисячі осіб і це приносило їм близько 1 млн гривень доходу.

фото / Управління СБ України в Чернівецькій області

Правоохоронці провели 18 обшуків в офісах та в помешканнях учасників схеми, звідки вилучили готові сертифікати з печатками лікарів та медичних установ, спеціальне обладнання, бланки негативних ПЛР-тестів. Крім того, вилучили також 8,5 тис. євро та 2,8 тис. доларів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство).

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Копи виявили підробників COVID-документів у Рівненській області та на Волині | Новини України

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