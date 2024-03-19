Мільйони, 6 квартир та новий Lexus: ЗМІ дізналися про статки родини ексначальника ТЦК Самбора

Дружина Бабича, з якою у 2023 році він розлучився, має шість квартир у Львові та Києві.

Колишній начальник ТЦК та СП Самбора (Львівська область) Сергій Бабич та його родина задекларували чималі статки: квартири у Львові, нові автомобілі та значну суму грошей.

Про це пише Zaxid.net з посиланням на декларацію ексвійськкома.

За інформацією видання, у декларації за 2023 році Сергій Бабич вказав 1,8 млн грн зарплати у ТЦК та ще 4,6 млн грн інших доходів.

Колишній військком Самбірщини Сергій Бабич / Фото: zaxid.net

Нерухомість

Його дружина Ірина працює у Самбірській лікарні і отримує зарплати 100 тис. грн на рік. Але, як вказують журналісти, це не завадило їй придбала п’ять квартир у Львові (62 м2, 61,8 м2, 70,4 м2, 47,4 м2, 48,1 м2), а також два паркомісця та одну квартиру в Києві (50 м2). Покупки вона здійснювала протягом 2020 – 2022 років.

Земельні ділянки

Також подружжя має кілька земельних ділянок. У 2023 році Бабич переписав два житлові будинки у Самборі та селі Стрілковичі та земельну ділянку у Самборі на свою доньку Софію, а ще дві ділянки залишив собі.

Авто

Зазначається, що колишній військком у 2023 році купив Lexus RX 350 за мільйон гривень. До цього володів Toyota Land Cruiser (2019 року випуску) та Volkswagen e-Golf (2019 року випуску).

За даними судового реєстру, Сергій та Ірина Бабичі офіційно розлучилися у 2023 році. Вони подали позов про поділ майна, але суд не задовільнив його.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року НАЗК звинуватило начальника Самбірського РТЦК та СП Сергія Бабича у набутті необґрунтованих активів на понад 4,4 млн грн.

Раніше, у вересні 2023 року ТСН.ua повідомляв подробиці гучного інциденту у ТЦК на Самбірщині (Львівська область). Тоді в одному з відділів Самбірського районного ТЦК незаконно утримували та катували двох чоловіків. ДБР повідомили про підозру обом військовослужбовцям ТЦК у незаконному позбавлені волі та катуванні.