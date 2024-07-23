Мільйони українці мають заплатити податки за своє житло: як розрахувати

Податкове зобов’язання з податку сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення.

Мільйони українців повинні заплатити податки на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Станом 1 липня сформовано понад 3,2 млн податкових повідомлень-рішень на суму 6,6 млрд гривень.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Наголошується, що платниками податку на нерухоме майно є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.

За об’єкти житлової нерухомості податок для фізичних осіб розраховується за площу, що перевищує:

для квартир – 60 кв. метрів,

житлових будинків – 120 кв. метрів,

різних типів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, – 180 кв. метрів.

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

"Ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об'єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування", - наголосили у податковій службі.

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Ставка податку розраховується, виходячи із мінімальної заробітної плати, яка складала 6 700 гривень (таким чином, максимальна ставка за кв. метр не може перевищувати 100,5 грн (6 700 * 1,5 відс.).

"Так, наприклад, у фізичної особи у 2023 році перебувала у власності квартира загальною площею 65 кв. метрів. Сума податку розраховується шляхом зменшення загальної площі квартири на 60 кв. метрів та множенням на ставку податку, яка складає 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати (100,5 грн за кв. метр). Розрахунок суми податку: (65-60)*100,5 = 502,5 гривні", - пояснили у структрурі.

Податкове зобов’язання з податку сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Нагадаємо, 18 черня уряд ухвалив зміни у податковій службі, зокрема йдеться про скорочення граничної чисельності співробітників Державної податкової служби.

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