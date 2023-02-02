Мільйони в дивані: журналісти отримали відео з обшуків у ексзаступника Резнікова

У Мережі з'явилося відео серпневих обшуків у фігуранта розслідування про шахрайство на закупках у Міноборони.

Відповідне відео отримало видання "Українська правда".

Зазначається, що на кадрах зафіксовані обшуки у фігуранта розслідування про шахрайство на закупках у Міноборони — ексзаступника міністра оборони Олександра Миронюка.

У його дивані правоохоронці знайшли майже мільйон доларів. На відео зафільмований момент вилучення коштів під час слідчих дій, коли чоловік, ймовірно слідчий, дістає з бокової ніші біля дивана чи ліжка пачки грошей і складає їх на величезну купу.

Нагадаємо, 31 серпня 2022 року відбулися обшуки в тепер вже ексначальника департаменту держзакупівель МОУ Богдана Хмельницького. Чиновника підозрювали в тому, що він причетний до справи з бронежилетами.

Саме тоді з'явилася інформація, що у чиновника вилучили величезну суму грошей, які нібито були сховані у дивані. Згодом стало відомо, що йдеться не про Хмельницького, а про ексзаступника міністра Олександра Миронюка, який до свого звільнення у 2021 році якраз і курував департамент закупівель. Цей чиновник також фігурує у справі про бронежилети.

Під час обшуків у Миронюка знайшли 17 мільйонів 78 тисяч гривень, 400 тисяч 100 доларів та 100 тисяч 380 євро. Однак одразу після обшуків Миронюк надав суду "документ", що гроші з дивана були не його. Унотаріально завіреній заяві, укладеній за тиждень після обшуків, йшлося, що у січні 2022 року всі вилучені гроші Миронюку позичила 86-річна жителька Харкова Елеонора Думіньш.

Слід зазначити, що Думіньш є родичкою засновників харківського "ХАДО-холдінгу", котрий серед іншого займається виробництвом гвинтівок. Крім того з 2016 Елеонора Думіньш зареєстрована як ФОП для оптової торгівлі, і при реєстрації вказала е-mail і телефон, що належать "ХАДО". Саме цей холдинг має давні робочі взаємини з державним спецекспортером "Прогрес", в якому до і після роботи в Міноборони працевлаштований Миронюк.

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