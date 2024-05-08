Мільйонні доходи нардепів 2023 року зросли: хто отримав найбільше

Минулого року 298 депутатів збільшили свої доходи, порівняно з 2022 роком.

Середня зарплата нардепів 2023 року зросла на 36%. Найбільше виплати піднялися у представників партії "Європейська солідарність" та "Слуга народу".

Про це свідчать підрахунки аналітиків R&D центру YouControl.

Сукупний дохід чинних нардепів, декларації яких є у відкритому доступі за 2022-2023 рр., склав понад 7 млрд грн. Так, 42% від суми становлять доходи депутатів "Європейської солідарності", 18% — "Слуги Народу", 12% — "Партії "За майбутнє", 6% — "Довіри", 5% — доходи позафракційних нардепів. Доходи інших політсил становлять трохи більш ніж 10% від загальної суми.

"У 2023 році 298 народних обранців отримали більше доходу, ніж у 2022 році, зменшилися доходи лише у 89 парламентарів", — йдеться у дослідженні.

Водночас у 159 депутатів заробітна плата становить 50% і вище від загальної суми доходу. 2022 року більшу частину доходів зарплата становила у 270 депутатів.

Дані декларацій також свідчать про підвищення рівня заробітної плати нардепів. Так, середньорічний показник 2023 року збільшився на 36%: середня річна зарплата політиків 2023 року становила майже 638 тис. грн порівняно із 468 тис. грн 2022 року.

Найбільші суми заробітної плати за 2023 рік отримали члени фракції "Слуга народу" Руслан Стефанчук — 949 тис. грн та Олександр Мережко — 843 тис. грн.

Загалом у фракції "Слуга народу" найбільший дохід 2023 року задекларувала Ірина Кормишкіна — 123,5 млн грн. Водночас основний дохід отримала не сама депутатка, а її чоловік Юрій Кормишкін, який є власником фінансово-промислової групи "Південна Аграрно-Експортна Компанія".

Розмір сукупного доходу члена фракції "Батьківщина" Андрія Пузійчука з ФПГ "Фундамент" 2023 року збільшився в понад 200 разів внаслідок отримання доходу його дружиною Юлією Пузійчук.

Загальний дохід депутатів "Європейської солідарності" за 2022-2023 рр. становить трохи більш ніж 3 млрд грн. Понад 95%, тобто 2,9 млрд грн, від цієї суми припадає на дохід Петра Порошенка.

У фракції "Голос" найбільші доходи отримали Ярослав Рущишин — 9,8 млн грн, Галина Васильченко — 8,9 млн грн та Юлія Клименко — 6,6 млн грн.

Серед представників депутатської групи "Партія "За майбутнє" найбільший дохід 2023 року задекларував співвласник фінансово-промислової групи "Континіум" Степан Івахів — 236 млн грн.

Найзаможнішим у групі "Довіра" виявився депутат Борис Приходько, дохід якого за 2023 рік склав 227,9 млн грн.

Найбільший задекларований дохід 2023 року серед нардепів групи "Відновлення України" отримав Ігор Кісільов — понад 38 млн грн.

У депутатській групі "Платформа за життя та мир" найбільший дохід отримав колишній соратник Медведчука Юрій Бойко — 54 млн грн, 28 млн грн з них отримала його дружина Віра як подарунок у грошовій формі від сина Анатолія Бойка.

Серед позафракційних депутатів найбільший дохід вказала у декларації Олена Кондратюк — майже 85 млн грн.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України запровадило нову систему оплати праці в державному секторі та оприлюднило інструмент, за допомогою якого кожен громадянин може переглянути зарплати українських чиновників.

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