Мільйонні доходи та елітний будинок: що відомо про дружину ексгенпрокурора Кравченка

Дружина Кравченка Олександра / © Фото з відкритих джерел

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Дружина генерального прокурора України Руслана Кравченка Олександра Кравченко опинилася в центрі уваги медіа та антикорупційних активістів на тлі скандалу навколо Офісу генпрокурора.

Про це розповідає видання «Фокус».

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Олександра Кравченко, у дівоцтві Паровишник, а за попереднім шлюбом Шовкопляс, є кандидаткою юридичних наук та працює асистенткою кафедри адміністративного права й адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

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За даними медіа, з Русланом Кравченком вона була знайома ще зі студентських років.

Раніше Олександра перебувала у шлюбі з Максимом Шовкоплясом — прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської області. 2025 року НАБУ та САП повідомили йому про підозру у справі щодо ймовірного розкрадання зерна Держрезерву на 12 млн грн.

Наприкінці 2025 року Руслан Кравченко, який на той момент уже очолював Офіс генпрокурора, відвідував Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та вручив Олександрі, яка тоді ще мала прізвище Шовкопляс, Почесну грамоту генерального прокурора.

Навесні 2026 року Руслан та Олександра Кравченки одружилися. Про це стало відомо після зміни її прізвища у реєстрах ФОП.

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Окрему увагу Центр протидії корупції звернув на доходи ФОП Олександри Кравченко, зареєстрованого у липні 2020 року. За даними активістів, у наступні роки вона декларувала від 4,5 до 6,5 млн грн доходу щороку.

У ЦПК припускають, що ці доходи могли використовуватися для пояснення рівня витрат родини, зокрема проживання в елітній нерухомості. Водночас це є оцінкою активістів, а не встановленим судом фактом.

Раніше журналісти Bihus.Info повідомляли, що Руслан Кравченко може користуватися будинком площею близько 280 кв. м у Козині з великою прибудинковою територією.

Операція «Карфаген»: що відомо

Інтерес до родини генпрокурора посилився на тлі спецоперації НАБУ та САП «Карфаген». Правоохоронці заявили про викриття злочинного угруповання, яке, за версією слідства, діяло за участю посадовців Офісу генпрокурора та покривало мережу шахрайських кол-центрів.

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За даними НАБУ і САП, групу створив один із керівників структурного підрозділу ОГП, залучивши до схеми чинних працівників прокуратури та цивільних спільників. За невтручання у діяльність кол-центрів учасники нібито отримували хабарі.

У матеріалах розслідування фігурують учасники з псевдонімами «Канцлер», «Муза», «Камрат» і «Флеш». Крім того, на оприлюдненому НАБУ відео один із фігурантів згадує свого керівника — «шефа», по батькові якого Андрійович.

За версією слідства, отримані кошти легалізовували через придбання нерухомості, коштовностей і дорогого майна. Загальна сума таких витрат перевищила 20 млн грн.

У ніч проти понеділка, 14 вересня, генеральний прокурор Руслан Кравченко виїхав закордон. Посадовець підтвердив, що зараз перебуває не в Україні.

Сьогодні, 15 вересня, Верховна Рада України за поданням президента Володимира Зеленського проголосувала за звільнення генерального прокурора України Руслана Кравченка зі своєї посади. «За» відповідне рішення проголосували 317 депутатів.

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