Мільйонні кредити бізнесмену з “ДНР”: чому інтерв’ю з керівником “Укрексімбанку” закінчилося нападом на журналістів

Мільйонні кредити бізнесмену з “ДНР”: чому інтерв’ю з керівником “Укрексімбанку” закінчилося нападом на журналістів

У програмі “Схеми” з’явилося розслідування про співпрацю державного банку із підприємцем, який веде свою діяльність на окупованій території Донбасі і платить податки бойовикам.

У рамках розслідування журналісти програми “Схеми” взяли інтерв'ю у голови правління “Укрексімбанку” Євгена Мецгера, яке закінчилося нападом на них.

Як стало зрозуміло з публікації, причиною такої реакції банкіра стало питання щодо кредитів на загальну суму $60 млн, виданих двом фірмам бізнесмена Сергія Брюховецького, які ведуть діяльність на окупованій території та платять податки бойовикам “ДНР”.

Як з’ясували журналісти програми, кредитні договори було укладено у квітні 2021 року, поручителем у них виступав Сергій Брюховецький - власник горлівської компанії Спецреммаш, яка ремонтує обладнання для місцевих шахт на окупованій території. Він відомий також як тесть народного депутата від партії ОПЗЖ Федора Христенка.

Щоб отримати кредит, в “Укрексімбанку” запропонували заставу - київський торгово-розважальний центр Sky Mall. По суті, йшлося про те, щоб профінансувати покупку ТРЦ. Механізм оборудки викладено у кредитному договорі обсягом у понад 100 сторінок.

Відповідаючи на питання щодо цього кредиту, Євген Мецгер почав помітно нервувати.

“У нас є позичальник, який придбав цей об'єкт, Sky Mall, передав нам його в заставу. Ми аналізували провадження, які ще наявні між передпопереднім і передпередпопереднім власником предмету іпотеки. Тому це майнові претензії одне до одного, а не до банку і не стосуються предмету забезпечення”, — переконував очільник державного банку.

Водночас Мецгер заявив, що “власників компаній, які зареєстровані в “ДНР” і сплачують податки в “ДНР”, серед компаній-позичальників немає”.

Подальше інтерв’ю практично припинив директор департаменту інформаційної політики “Укрексімбанку” Володимир Пікалов, який зробив зауваження журналісту Кирилу Овсяному щодо неузгоджених питань, які він задає. “Закінчуйте інтерв'ю, тому що це щось якась дурня почалась”, — підтвердив своє небажання говорити на цю тему Мецгер.

Нагадаємо:

Журналісти "Схем" заявили про напад під час інтерв’ю із головою правління державного "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. У знімальної групи забрали техніку та видалили відеозаписи.

Згодом журналістам вдалося відновити видалений відеозапис, на якому зафіксовані вказівки Мецгера забрати техніку і "вичистити все це г**но". Також із відеролику зрозуміло, що знімальну групу закрили у приміщенні та не випускали.

Своє обурення щодо інциденту вже висловили дипломатичні представництва США та Великої Британії, а Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів".

На час розслідування нападу на журналістів "Схем" голова "Укрексімбанку" склав повноваження.

Одному з фігурантів справи про перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми" вручено повідомлення про підозру.

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