Мільйонні покупки військкома у Полтаві: у НАЗК виявили невідповідність з доходами

Під час проведення моніторингу способу життя заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату) працівники НАЗК виявили ознаки набуття необґрунтованих активів.

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

Зокрема, було встановлено, що військком у травні 2023 року набув у власність автомобіль TOYOTA RAV4 вартістю майже 1,5 млн грн.

Цього ж місяця його мати набула у власність квартиру у Полтаві за майже 2 млн грн. При цьому доходи, отримані нею та її чоловіком, не давали змоги здійснити таку покупку.

“З урахуванням зібраних під час здійснення моніторингу способу життя матеріалів, Національне агентство дійшло висновку, що вказана квартира площею 97,7 кв.м. була придбана за кошти воєнкома”, - йдеться у повідомленні.

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Загалом, за підрахунками антикорупційного органу, різниця між вартістю набутого майна та законними доходами родини працівника військкомату становить понад 1,8 млн грн.

“Матеріали моніторингу способу життя стосовно посадовця передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави за ст. 290 Цивільно процесуального кодексу України”, - повідомили у НАЗК.

Нагадаємо, раніше син начальника Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП міста Львова полковника Андрія Дубового отримав у подарунок будинок із готовністю на 95% та присадибну земельну ділянку в престижному передмісті – селищі Брюховичі.

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