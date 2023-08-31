Мільйонні зловживання на гуманітарній допомозі: ВАКС обрав запобіжний захід заступнику міністра

Посадовця звинувачують у зловживаннях під час закупівлі гуманітарки.

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід заступнику очільника Мінагрополітики Тарасу Висоцькому, якого підозрюють у мільйонних зловживаннях під час закупівлі гуманітарної допомоги для жителів постраждалих від війни регіонів.

Про це повідомляє САП.

Заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького звинувачують у зловживаннях на суму понад 62 млн грн під час закупівель продуктів в якості гуманітарної допомоги.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 805 тис. грн.

"Після ознайомлення з повним текстом рішення суду буде вирішене питання щодо оскарження указаного запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 24 серпня САП та НАБУ повідомили про підозру першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства та ексзаступнику міністра економіки, зловживання яких при закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану завдали збитків на суму 62,5 млн грн. Вони призначались, як гуманітарна допомога жителям постраждалих від війни регіонів.

Нагадаємо, в Одесі розкрили схему незаконної приватизації аеропорту, яка завдала збитків у розмірі понад 2,5 млрд грн.

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