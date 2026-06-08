Мільйонний абонент підключив Домашній Інтернет у тарифах ВСЕ РАЗОМ від Київстар

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Мільйонний користувач обрав тариф ВСЕ РАЗОМ Крутий.

Розвиток комлексних тарифів відображає стійкий ринковий тренд на об’єднання сервісів в єдину цифрову екосистему: все більше користувачів обирають рішення, що дозволяють отримувати зв’язок, інтернет і розваги в межах одного тарифу. Саме така модель лежить в основі лінійки ВСЕ РАЗОМ, яка формує нову логіку користування телеком-послугами в Україні.

Користувачі тарифів лінійки ВСЕ РАЗОМ можуть персоналізувати свій пакет послуг за допомогою Суперсил — додаткових опцій, які обираються відповідно до власних потреб. Серед Суперсил — доступ до контенту платформи кіно і телебачення Київстар ТБ, медичного сервісу Helsi та інших популярних цифрових продуктів, додаткові хвилини для дзвінків за кордон, збільшений обсяг мобільного інтернету в роумінгу, а також інші корисні можливості, що дозволяють зробити тариф ще більш зручним для повсякденного користування.

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Домашній Інтернет є важливим елементом комплексної пропозиції для абонентів, що у поєднанні з мобільними сервісами підвищує зручність користування послугами. Одним із ключових факторів зростання стала довіра абонентів до стабільності мережі та енергонезалежних рішень Київстар під час складного зимового періоду та блекаутів. Зокрема, компанія забезпечувала роботу Домашнього Інтернету до 12 годин без електроенергії завдяки масштабному оновленню мережі та встановленню десятків тисяч LiFePO4-акумуляторів. Наразі резервним живленням забезпечено 99% мережі фіксованого зв’язку Київстар*.

Зростання підтримується інвестиціями в розвиток FTTB-мережі: Київстар оновлює інфраструктуру, прокладає нові оптичні лінії, замінює застарілі кабелі в будинках та розвиває гігабітні підключення.

«Попит на стабільний домашній інтернет та комплексні рішення продовжує зростати. Все більше користувачів обирають зручне поєднання сервісів, у межах якого можна отримати мобільний зв’язок, стабільний і швидкісний Домашній Інтернет, телебачення та додаткові цифрові можливості в одному тарифі», — розповідає Сергій Кіндрась, керівник департаменту фіксованого зв’язку Київстар.

Серед ключових переваг тарифів із декількох послуг від Київстар для абонентів — економія, яка може сягати до 50% порівняно з підключенням аналогічного набору послуг окремо, єдиний рахунок для оплати, цілодобова підтримка 24/7 та зручне керування сервісами через застосунок «Мій Київстар».

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У лінійці також доступний соціальний тарифний план «ВСЕ РАЗОМ Комфорт» вартістю 220 грн/міс., розроблений спеціально для людей віком від 60 років та осіб з інвалідністю. Він включає мобільний зв’язок, Домашній Інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с, а також доступ до сервісів «Знання без меж», «Київстар ТБ Легкий» і «Держава в смартфоні» без додаткових доплат і Суперсила на вибір: 100 хвилин на інші мережі та за кордон, 5 ГБ у роумінгу та інші.

*без урахування зони проведення бойових дій та прифронтових територій, де доступ до мереж ускладнено

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