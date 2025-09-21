Мільйони біженців з України стали двигуном економіки Польщі – подробиці

Українці / © facebook.com/dmsu.gov.ua

Реклама

Українські біженці фактично стали невидимими донаторами, бо їхня праця забезпечила Польщі додаткові 2,7% ВВП, покриваючи витрати на оборону країни.

Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник в ефірі КИЇВ24.

«Щоб подивитися на 2022 рік, в Польщі було зареєстровано біля півтора мільйона українців, котрі отримали статус тимчасового захисту. Зараз ця цифра сягає 920 тисяч, тобто зменшення майже на 580 тисяч людей. Так оці 580 тисяч: якась частина повернулася в Україну, якась частина поїхала до Німеччини, а якась частина просто відмовилась від статусу тимчасового захисту та отримала посвідки на тимчасове або постійне перебування в цій країні», — сказав Воскобойник.

Реклама

За його словами, загалом у 2022 році в Європі було зареєстровано близько 6 мільйонів українців із тимчасовим захистом, зараз ця цифра зменшилася до 4,2 мільйона. «Скорочення на 1,8 мільйона осіб не означає, що люди просто повернулися в Україну, а це, скоріше за все, означає, що люди змінюють свій статус перебування. Люди будуть працювати або на візах, або залишатимуться на підставі дозволів на працевлаштування, на навчання і таке інше», — пояснив він.

Воскобойник також підкреслив економічний внесок українців у країни Європи. «Саме головне, враховуючи внесок мільйонів українців, котрі знаходяться в країнах Європи, котрі кожного дня працюють, сплачують податки і є користувачами тих послуг, котрі надаються безпосередньо в країнах їх перебування, вони вже стали дуже суттєвим фактором розвитку країн Європи, і зрозуміло, що їх ніхто примусово видворяти зі своїх терен не буде. Найбільш яскравий приклад: тільки в Польщі в минулому році українці додали 2,7 відсотка до зростання валового внутрішнього продукту цієї країни. А це майже весь бюджет, який Польща витрачає на оборону», — зазначив він.

За словами Воскобойника, фактично українці своїм внеском частково фінансують безпеку країн перебування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що польський Сенат підтримав новий закон, який регулює перебування іноземців та надання допомоги громадянам України. Документ, який вже був схвалений Сеймом, тепер очікує підпису президента Кароля Навроцького.