Мільйони на медитаціях та "схеми" з грошима із РФ: що відомо про гучний скандал навколо блогерки Богдани Гончарук

Богдана Гончарук / © із соцмереж

Українська блогерка Богдана Гончарук потрапила в епіцентр гучного скандалу через підозри у махінаціях із виведенням грошей з Росії та Білорусі під час повномасштабного вторгнення.

На цю ситуацію вже відреагували керівники провідних банків та голова податкового комітету Верховної Ради, попередивши про арешт рахунків і кримінальну відповідальність.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про скандал із блогеркою Богданою Гончарук.

Хто така Богдана Гончарук та чим вона займається

Богдана Гончарук — українська підприємиця, відома блогерка та коуч із саморозвитку, яка стала широко відомою після участі в телепроєкті «Супермама».

Вона позиціонує себе як успішна пжінка, яка заробляє мільйони доларів на продажі «грошових медитацій».

Богдана Гончарук / © із соцмереж

Богдана народилася 28 березня 1996 року в місті Кам’янське (Дніпропетровська область). Школу дівчина закінчила із золотою медаллю, після чого переїхала до Одеси, де здобула ступінь магістра права.

За фахом жінка працювала недовго, проте мала досвід роботи офіціанткою на Кіпрі та в Італії.

Богдана виховує двох дітей — сина Лео та доньку Олімпію. Була одружена, а особу нинішнього партнера не розкиває.

Статки та бізнес

В одному з інтерв’ю Богдана розповіла, що переломним моментом у її житті став 2020 рік.

«Я прокинулась серед ночі 22 листопада 2020 року і почала писати — усе, що мене трансформувало: нова вагітність, інші стосунки, перші великі доходи. Це був перелом», — розповідала Гончарук.

Саме тоді, за словами інфлюенсерки, вона почала працювати над власною психологією, що лягло в основу її авторської методики «Енергія достатку».

Богдана Гончарук та її книга “Енергія достатку” / © із соцмереж

Основні напрямки діяльності Богдани Гончарук:

блогінг — аудиторія Гончарук в Instagram налічує понад 500 тисяч підписників;

інфо-бізнес — жінка займається продажем онлайн-курсів, медитацій на багатство та програм із саморозвитку;

виступи на жіночих форумах та бізнес-конференціях.

Її контент орієнтований на молодих матерів та жінок, які «прагнуть поєднати кар’єру з вихованням дітей, не втрачаючи внутрішньої гармонії».

«Я завжди за те, щоб не класти всі яйця в один кошик. Саме тому в мене є інстаграм-акаунт мій особистий, інстаграм-акаунт мого курсу „Енергія достатку“, мій особистий телеграм-канал, телеграм-канали моїх мініпродуктів і великих курсів, ютуб-канал, тікток. Але дуже важливо робити якісний контент і такий, що відображає ваше позиціонування», — розповідала блогерка журналістам про те, як вона веде свій бізнес.

Примітно, що в описі свого YouTube-каналу Богдана Гончарук позиціонує себе як лідерку ринку продажів, духовну менторку та лідерку думок.

Також вона зазначає, що організовувала «Грошове шоу» за участю російського співака грузинського походження Валерія Меладзе та заява про витрачені п’ять мільйонів гривень лише за один вечір.

YouTube-канал Богдани Гончарук / © скриншот

Опис YouTube-каналу Богдани Гончарук / © скриншот

Наразі невідомо, чим саме володіє Гончарук, проте за інформацією Opendatabot, Богдана є власницею ТОВ «ЕНЕРГІЯ ДОСТАТКУ».

Згідно із даними ЗМІ, завдяки своїм проєктам вона сформувала значний капітал ще до 2022 року. У її власності — сім орендованих квартир в Одесі, пентхаус у Кишиневі, а також нерухомість і інвестиційні об’єкти в Румунії.

Також, медіа зазначають, що її активи включають нерухомість у п’яти країнах світу, апартаменти в Дубаї вартістю понад мільйон доларів та автомобіль Range Rover. Забезпечує роботу її ведення бізнесу команда продюсерів та юристів.

Заробіток на вірі

Чимало українськи блогерів зазначали, що модель бізнесу, яку вибудувала Богдана, важко назвати звичайними інфокурсами.

Це ціла система, замішана на символіці, афірмаціях, енергетичних практиках та використанні амулетів. Через Telegram, Instagram та закриті платформи вона просуває десятки програм — від марафонів жіночої сили до схем заробітку «мільйона за місяць».

Богдана Гончарук / © із соцмереж

Проте найбільше обговорень у мережі та серед інших інфлюенесерів викликали її «талісмани». Сама Богдана стверджувала, що ці предмети здатні активувати потоки кохання чи грошей, і продавала їх за тисячі гривень. Згодом з’ясувалося, що «магічні» атрибути мали цілком земне походження — їх масово замовляли в Китаї.

Заробіток із Росії та Білорусі під час війни

Нещодавно українська інстаблогерка Богдана Гончарук втрапила у серйозний скандал. Приводом стала поява у мережі низка аудіозаписів, де буцімто вона ділиться деталями та власним досвідом виведення грошей з Росії та Білорусі.

На записах, чутно голос жінки, схожої на Гончарук, котра детально роз’яснює схеми виведення грошей з банківських карток країни-агресора та Білорусі.

Про це повідомив у соціальній мережі Threads автор ютуб-каналу «Скібі Тру» Максим Скибинський.

Допис Максима Скибинського у Threads / © скриншот

«Оплата проходить з РФ та Білорусі. У мене там є дві людини, яким я довіряю. У них є картки, на які я перераховую кошти їм, а потім витрачаю у РФ. А з білоруської картки мені виводять гроші на молдовську. З російської карточки я теж знаю, як вивести на українську», — буцімто розповідає блогерка.

Згодом, жінка зазначає, що у неї не виникає жодних проблем з банками, при проведенні фінансових операцій.

«Може це тому, що в мене є ФОП і я плачу податки й в „зеленому списку“ й вони не дивляться на картки фізичної особи. Я реально проводжу всі оплати на картки Monobank і ПриватБанк тільки свої, потім знімаю і переводжу на валюту», — йдеться на аудіозаписах.

Ці записи викликали неабиякий резонанс, адже йдеться не просто про сумнівний заробіток, а про фінансові операції з державами-терористами під час війни.

На допис Максима Скибинського відреагували представники фінансових установ, зокрема співзасновник Monobank та «Приват Банк».

«Переслав до фінансового моніторингу. Здається, на відмову в обслуговуванні вона 100% наговорила», — прокоментував Гороховський.

Реакція українських банків на ситуацію / © скриншот

Після публікації допису Скибинський повідомив, що команда Богдани Гончарук зв’язалася із ним, та пропонувала гроші за спростування. За його словами, ця розмова записана, проте наразі не буде опублікована.

Щоб зняти будь-які сумніви щодо дати аудіозаписів, блогер оприлюднив скриншоти файлів. За його словами, що інструкції як оперувати грошима з Росії та Білорусі, блогерка давала вже в розпал повномасштабної війни.

Допис Максима Скибинського у Threads / © скриншот

Що каже Гончарук

Богдана Гоначук прокоментувала ситуацію на своїй сторінці в Instagram заявила, що не приймає оплат з карїни агресора. Як підтвердження своїм словами, вона опублікувала скриншоти переписок із клієнками з Росії.

Богдана Гоначук заперечила ведення бізнесу з РФ / © скриншот

Сторис Богдани Гончарук в Instagram / © скриншот

Однак й тут є цікавий нюанс. Блогер Максим Скибинський коментуючи таке пояснення Гончарук, публікує скриншот із відгуком росіянки Анюти Рай, який за його словами, був опублікований 28 листопада 2022 року.

Ба більше у вічних-сторис Гончарук є також відгук на курс цієї ж дівчини.

Скриншот / © скриншот

Скриншот / © скриншот

Гетьманцев узяв справу під особистий контроль

На ситуацію довкола фінансових махінацій Богдани Гончарук звернули увагу і в парламенті. Голова податкового комітету Данило Гетманцев публічно відреагував на звинувачення, опублікувавши допис у Facebook.

Нардеп заявив, що бере цю справу під особистий контроль і пообіцяв детально розібратися в операціях блогерки.

«Якщо Богдана дійсно заробила 2 млн дол. і не сплатила податки щонайменше з 70 млн грн — це стаття 212 КК, а якщо ще й вивела кошти в країну-окупанта — тоді це ст. 111 ККУ (державна зрада). Беру ситуацію під контроль. Розбираюся. Повернуся», — написав Гетьманцев.

Не перший скандал та відгуки клієнток

Для Богдани Гончарук це далеко не перший публічний скандал. Раніше вона вже ставала об’єктом критики в YouTube-шоу «MAKE ME SСAM!» Олексія Дурнєва.

Блогер випустив огляд на один із її курсів, де дівчина обіцяла аудиторії стрімке збагачення лише завдяки «правильному» мисленню, що викликало хвилю іронії та скепсису в мережі.

Своєю чергою у мережі, дівчата та жінки які купували курси у Богдани почали ділитися відгуками про навчання.

Більшість розповідає, що на цих курсах не було конкретики та розбору реальних кейсів, окрім того ціна за такі «знання» були надто завищені. Ба більше, траплялися розповіді дівчат, котрі брали кредит, аби оплатити це навчання.

Також у мережі користувачі діляться історіями щодо організації її роботи, де зазначають що Богдана не добросовісна клієнтка.

Більше — дивіться у каруселі:

Відгуки на курси та співпрацю із Богданою Гончарук (5 фото) © скриншот © скриншот © скриншот © скриншот © скриншот

