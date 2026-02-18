Тил, що стріляє у спину: хто наживається на війні в Україні

Хто і за скільки розпродає майбутнє країни / © ТСН.ua

Колишнього заступника військкома Одеської області підозрюють у незаконному збагаченні на 37,7 млн гривень.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

І хоча в Офісі генпрокурора не називають прізвище фігуранта, нам стало відомо, що йдеться про Дениса Галушка, який працював під керівництвом уже підозрюваного ексголови Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова.

Зокрема, встановлено набуття Галушком:

п’яти автомобілів преміум-класу, серед яких Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Klasse, BMW X7 XDrive 30D, Toyota RAV4 Hybrid, а також Mazda CX-5 — загальною вартістю понад 12 млн грн;

трьох житлових будинків із земельними ділянками у смт Таїрове Одеської області загальною ринковою вартістю понад 23 млн грн;

понад 1,58 млн грн, які фігурант вносив готівкою через термінали самообслуговування на власний банківський рахунок.

Загалом правоохоронці перевіряють легалізацію активів на більш ніж 17 млн грн. Крім того, у декларації за 2023 рік він не вказав активи на 7,3 млн гривень.

Під підозрою і родичі ексзаступника голови ТЦК: дружина, матір, теща та бабуся дружини. Саме на них реєстрували куплене за хабарі майно.

Проте справа Галушка — лише «капля в морі» гучних корупційних скандалів, пов’язнаних зі збагаченням на війні і «відмазуванням» ухилянтів. ТСН. ua.

Епопея Євгена Борисова

Вперше про те, що тодішній начальник Одеського військкомату Євген Борисов нібито мав фінансовий зиск із можливої незаконної діяльності почали говорити ще у квітні 2023. Це начебто дозволило йому придбати віллу в Іспанії вартістю 3 млн 950 тис. євро для своєї матері-пенсіонерки та офіс для дружини за 2 млн євро.

Все, що відомо про скандального колишнього одеського військкома Євгена Борисова і хто його може «покривати», ТСН.ua зібрав у цій статті.

У березні 2025 року ДБР завершило досудове слідство. Борисову інкримінують відмивання майна на понад 140 мільйонів гривень. 19 липня голова НАЗК Олександр Новіков повідомив, що Євген Борисов привласнив 188 мільйонів гривень

Станом на лютий 2026 суди у справі Борисова досі тривають і ексвійськком не отримав вирок. Як зазначає «Суспільне», у кожній справі, які 15 січня 2025 року об’єднали в одну і розглядають у Приморському райсуді Одеси — близько 40 томів матеріалів. У засіданні зробили перерву до 14 березня.

Скандальна ексголова МСЕК Хмельниччини уже на волі

У вересні 2025-го колишню очільницю МСЕК Хмельницької області Тетяну Крупу, яку підозрюють у корупції, дозволили звільнити з-під варти. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінив запобіжний захід на заставу в розмірі 20 мільйонів гривень.

Після виходу з СІЗО Крупа задекларувала новий Porsche, догороцінності і купу готівки.

Нагадаємо, що у її родини знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах.

Крім того, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором оформили інвалідність. Ймовірно, їм це вдалося зробити через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК.

Станом на лютий 2026 року вона перебуває на волі під заставою, а судовий процес триває.

Корупція у Голосіївському ТЦК

У жовтні 2024 року у працівників Голосіївського районного ТЦК під час обшуків знайшли $1,2 мільйона. «Клієнтам» виготовляли пакет військово-облікових документів для зняття з військового обліку. Ціна становила від 2 до 15 тисяч доларів.

Під час обшуків у фігурантів було вилучено документи та записи, які можуть свідчити про факти незаконного зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисяч військовозобов’язаних.

Розслідування цієї «оборудки» ДБР закінчило у червні 2025 року. Наразі справу передано до суду.

ТЦКівці — «таксисти»

Деякі військові ТЦК додумалися надавати весь «пакет послуг» — аж до вивезення ухилянтів за кордон власними автівками. Таку схему придумали двоє сержантів ТЦК на Прикарпатті.

За 8 тисяч доларів США вони обіцяли особисто доправити ухилянта до кордону з Румунією службовим автомобілем.

Шокувальні декларації

Іноді колишні або чинні посадовці ТЦК нічим не привертають до себе увагу і не встрягають у скандали. Аж поки не подадуть свої декларації.

У цих деклараціях:

Виявляли елітну нерухомість, автопарк, великі суми готівки.

Активи оформлювались на родичів.

Розрив між офіційними доходами та фактичним майном колосальний.

Наприклад, недавно на Закарпатті колишній начальник відділу Мукачівського ТЦК Сергій Іванина подав декларацію перед звільненням, у якій вказав 240 тис. доларів готівкою, елітні авто і чотири квартири.

Раніше ми писали, що декларації чиновників ТЦК та ВЛК шокують — там вказані елітні авто, квартири та кілограми золота.

Скандал у Тернополі з Третьою штурмовою

Збагачуватися на мобілізації вирішили не лише працівники ТЦК, але й віськові безпосередньо бойових підрозділів.

У жовтні 202 року Тернопіль сколихнув скандал — у місті спалахнула бійка між цивільними та людьми у військовій формі й балаклавах. Місцеві ЗМІ писали, що це був не ТЦК, а представники «однієї з бригад». У Мережі писали, що йдеться саме про Третю штурмову.

Тернопільський обласний ТЦК вперше офіційно заявив про залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян. Назву підрозділів не вказували.

Поліція Тернопільщини повідомила про затримання групи військових, які незаконно позбавляли волі людей, катували, вимагали гроші та відбирали майно. До якого підрозділу вони належали — не уточнювалося.

Третя штурмова бригада своєю чергою прямо не визнала, що це — її бійці, але запевнила, що «відкрита до співпраці з правоохоронцями».

Натомість місцевий громадський активіст Роман Довбенко заявив, що військовослужбовців цієї бригади залучили до мобілізаційних заходів на території Тернопільської області, але частина з них почала діяти всупереч закону.

2026 рік — нові затримання та розслідування

Сьогодні, 17 лютого, на Волині поліція затримала групу військовослужбовців районного ТЦК та СП, за кошти допомагали чоловікам ухилятися від служби. 1500 доларів коштувало зняття з розшуку в системі «Оберіг», 2 500 доларів — безперешкодне оновлення облікових даних.

12 лютого в Одесі на корупції затримали службовця РТЦК. Свій вплив та зв’язки з потрібними людьми оцінив у 9000 грн та 6000 доларів США.

10 лютого: у Чернівецькій області затримано колишнього начальника відділу ТЦК, який фальсифікував дані в системі «Оберіг», що дозволило 76 особам незаконно уникнути мобілізації.

30 січня, на Тернопільщині поліція затримала старшого інструктора відділу одного з районних ТЦК. Його підозрюють у вимаганні грошей за зняття з розшуку в системі «Оберіг».

9 січня ДБР повідомило про підозру заступнику начальника Рівненського ОТЦК та СП у хабарництві. Посадовець вимагав гроші за відстрочку від мобілізації навіть у тих у військовозобов’язаних чоловіків, хто мав на це законні підстави. При цьому він погрожував створенням штучних перешкод у разі відмови. Розмір «оплати» коливався від 10 до 12 тисяч доларів США. Корупціонер брав хабарі навіть автомобілями.

Скільки коштує «вирішити питання» з ТЦК у 2026-му?

Судячи з матеріалів Нацполіції, ДБР, Офісу генпрокурора та СБУ, сформувався стабільний «ринок послуг» для ухилянтів:

$2 000 — $3 000 — видалити статус «у розшуку» з бази.

$3 000 — $8 000 — фіктивне бронювання (через підставні фірми в залежності від терміну).

$8 000 — $15 000 — виключення з обліку.

Гнилі овочі для ЗСУ — Rolex і Гаваї для себе коханого

Корупція процвітає не лише на стадії набору до війська. У самій армії теж не так все гладко, і там час від часу спалахують різні скандали.

Так, журналісти-розслідувачі проєкту «Хапуга.UA» розповіли, як начальник продслужби 25-ї бригади Костянтин Свірідов наживався на харчуванні військових. Військовий має елітні авто, квартири та подорожував на Гаваї під час війни.

Поки побратими тримають фронт, майор Свірідов насолоджувався відпочинком на Мальдівах, Гаваях та навіть в Антарктиді — за даними слідства, він здійснював по три елітні поїздки за кордон щороку.

Суть схеми: посадовці підписували акти на повний обсяг продукції, але до частини довозили лише половину. Решту списували через підконтрольних осіб. Лише за тиждень сума незаконних виплат могла перевищувати 1 млн гривень.

Якість доставлених продуктів теж не відповідала стандартам. Військовим постачали, зокрема, гнилі овочі та фрукти, навіть для підрозділів, які виконували завдання на передовій.

Під час обшуків у Свірідова вилучили 51 тисячу доларів готівкою, 2,1 тисячі євро, 201 тисячу гривень, автомобілі, документи на елітну нерухомість та колекцію брендового одягу, взуття і аксесуарів вартістю понад 8 мільйонів гривень.

Раніше ми писали, як чиновники, спіймані на корупції, миттєво знаходять десятки мільйонів на застави.