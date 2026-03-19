Мільйони на вітер: військовий "розніс" бусифікацію і подав ідею для ТЦК

"Бусифіковані" часто стають тягарем для своїх підрозділів або йдуть у СЗЧ – різка заява військового / © ТСН

«Бусифіковані» мобілізовані стають тягарем на фронті, дуже часто тікають у СЗЧ, тоді як держава витрачає на їхню підготовку мільйони.

Таку думку висловив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський у коментарі «Київ 24».

Ярославський вважає, що силоміць мобілізовані, які категорично не хочуть служити, тікатимуть з війська аза першої ліпшої нагоди. Це призводить до випадків самовільного залишення частин (СЗЧ) на різних етапах:

під час базової загальновійськової підготовки (БЗВП);

одразу після прибуття до бойової бригади;

під час першого ж бойового зіткнення, коли такі особи кидають зброю.

«Такі люди, взагалі, з самого початку налаштовані на втечу. Я нещодавно чув одного фронтового військовослужбовця, штурмовика, позивний „Ніндзя“. Мені дуже сподобався його висловлювання. Він сказав, що ТЦК-шники виконують план, бусифіцірують бідолах, а потім ми, сухопутки, виходимо з цими людьми на „бойовку“. І отримуємо людей, які зовсім не прилаштовані для ведення бойових дій. І вони являються лише обузою для штурмовиків або сухопутки», — розповідає командир.

На його думку, якщо б працівник ТЦК мобілізував 30-40 людей, роту, взвод, відділення, тощо. А потім з ними пройшов бойове злагодження і вийшов би на бойове завдання, після цього навряд чи він когось «бусифікував».

Військовий зауважив, що працівники ТЦК працюють на статистичні показники, не замислюючись про якість поповнення.

«А що далі буде з цими людьми, нікого не хвилює. А держава витрачає на це гроші. Тому що кожному треба мінімальну зарплату заплатити, кожного треба навчити, нагодувати, йому треба дати форму. Він має пройти повністю все за державні кошти, хоча б базову підготовку. А ще якась зарплата. Тобто це не вирішення питань, а лише навантаження додатково на бюджет. Людина ж так-от втікає, а держава витратила на нього 20, 30, 50, 100 тисяч гривень. Тепер помножаєте це на тисячі людей, які пусті втрати несе держава. Тобто це теж не вирішення підходу», — підсумував Денис Ярославський.

Проблема СЗЧ в армії

