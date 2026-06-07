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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1405
Час на прочитання
2 хв

Мільйони українців за кордоном: Лубінець назвав приголомшливу кількість біженців

Український омбудсман стверджує, що масштаби вимушеної міграції українців є безпрецедентними.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Біженці з України

Біженці з України / © ТСН.ua

Від початку російської агресії у 2014 році за кордон виїхали вже близько 8,5 мільйона українців, а для повернення цих людей додому необхідно створити надійні безпекові та соціальні умови.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram, коментуючи свій виступ на Саміті світового українства у Швейцарії.

За словами омбудсмана, масштаби вимушеної міграції українців є безпрецедентними.

«За даними УВКБ ООН, з 2022 року за кордон виїхали понад 5,7 млн українців, а якщо рахувати з початку російської агресії у 2014 році — вже 8,5 млн осіб. Це глобальний виклик, який потребує скоординованих дій», — наголосив Лубінець.

Він зазначив, що одним із ключових інструментів захисту українців за кордоном має залишатися механізм тимчасового захисту, який повинен діяти до завершення активних бойових дій в Україні та насамперед поширюватися на вразливі категорії громадян.

Окрему увагу омбудсман звернув на випадки вилучення українських дітей іноземними органами опіки. За його словами, Офіс омбудсмана вже стикався з такими ситуаціями, зокрема в Італії.

«МГП прямо забороняє всиновлення дітей із країн, де триває війна. Ми жорстко реагуємо на такі факти і закликаємо міжнародних партнерів звернути на це увагу», — підкреслив Лубінець.

Водночас він наголосив, що для повернення мільйонів українців після завершення війни недостатньо лише політичних закликів.

«Потрібні дві умови: надійні міжнародні гарантії безпеки та окрема міжнародна ініціатива із забезпечення житлом, без якої масового повернення не станеться», — заявив омбудсман.

Лубінець додав, що Україна разом із міжнародними партнерами має створити умови, які дозволять громадянам безпечно повернутися додому та будувати своє майбутнє у власній державі.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що багато іноземних держав прагнуть залишити українських громадян у себе через їхній високий рівень кваліфікації та значний внесок у розвиток місцевих економік.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1405
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