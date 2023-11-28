"Мін і бетону вистачить": Зеленський на Ставці доручив посилити укріплення

Увечері, 28 листопада, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Ставка

Президент провів засідання Ставки, яке назвав "особливим, тривалим і детальним". Він виділив три важливі теми.

1.Будівництво укріплень

"Перше – фортифікація. Значно посилюємо. Були детальні доповіді на всіх рівнях: Генштаб, Міністерство оборони, Премʼєр-міністр, обласна влада, командувачі ОСУВ. Усі фінанси є. Всі рішення є. Має бути повна відповідна робота в громадах. Усе абсолютно деталізовано – мін і бетону нашій державі точно вистачить. Потрібно більше швидкості та ефективності, і кожен, хто за це відповідає, має чіткі завдання", – сказав глава держави.

2. ППО

На Ставці розглянули важливий аналіз нещодавніх атак проти України – ракети, масовані удари дронів. Учасники засідання проаналізували тактику захисту української протиповітряної оборони.

"Чітка потреба – розвиток і посилення наших мобільних вогневих груп, а також усі максимально ефективні системи ППО. Окремо проаналізували роботу "петріотів" та "насамсів" – усе дуже ефективно, я вдячний партнерам, які допомагають нам саме з цими системами. Командувач Повітряних сил та інші відповідні командувачі, Міністерство оборони мають необхідні доручення", – зазначив Зеленський.

3. Фронт.

За словами президента, окрема увага – на донецькі напрямки: Авдіївка, Марʼїнка, район Бахмута. Там за цю добу відбувалися найбільш інтенсивні бойові зіткнення.

"Я дякую всім нашим воїнам за силу та стійкість. Купʼянський напрямок – я хочу особливо відзначити утримання наших позицій. Обговорили також і наші дії на південних напрямках", – сказав Зеленський.

"Хороші далекобійні речі"

Зеленський провів сьогодні окрему нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним, яку назвав оптимістичною.

"Ми готуємо, зокрема, хороші далекобійні речі, щоб окупанти відчували українську силу", – зазначив президент.

Бюджет

Глава держави підписав закон про державний бюджет на наступний рік. В ньому головний пріоритет – це захист від російської агресії.

"Але при цьому ми враховуємо соціальні потреби наших людей та повністю виконуємо соціальні зобов’язання нашої держави. У час повномасштабної війни це надзвичайно важливо, щоб кожен наш громадянин, який потребує державної підтримки, отримував її. І кожен, хто зараз створює робочі місця, хто зберігає бізнес і навіть розвиває його, усі, хто в Україні та з Україною, працюють чесно та підтримують інших, підтримують і нашу оборону, і наше наближення до українських цілей", – підсумував він.

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Зеленський: ОСОБЛИВЕ засідання Ставки. Міни і бетон. Аналіз повітряних атак РФ