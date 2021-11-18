Мінцифри обіцяє мобільний Інтернет на всіх міжнародних автошляхах України: коли з'явиться

Мінцифри обіцяє мобільний Інтернет на всіх міжнародних автошляхах України: коли з'явиться

Також Мінцифри працює над проєктом покриття Інтернету на залізничних шляхах.

До кінця 2022 року на всіх міжнародних автошляхах України з’явиться мобільний Інтернет.

Про це розповів заступник міністра цифрової трансформації Олександр Шелест.

За його словами, до кінця наступного року мобільні оператори обіцяли забезпечити покриття на всіх автомобільних автошляхах України міжнародного значення.

"Також ми розуміємо, що є дуже велика потреба забезпечення Інтернету і на залізниці. Зараз ми розробляємо проєкт покриття Інтернету на залізничних шляхах. Вже є певні розрахунки, певне бачення технологій, які мають використовуватися, та, власне, масштаб бюджету для цього проєкту", — додав Шелест.

Нагадаємо, що у Києві з'явилася тестова зона 5G, схожу незабаром відкриють у Харкові.

Читайте також: