Мінцифри запускає бета-тест COVID-сертифікатів в "Дії": як зареєструватися

"Ковідний" сертифікат підтверджуватиме факт вакцинації українця.

Міністерство цифрової трансформації запускає початок бета-тестування COVID-сертифікатів. Зареєструватися можна вже зараз.

Про це розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Бета-тест стартує 1 липня. У ньому може взяти участь кожен охочий, хто отримав дві дози вакцини від COVID-19 на території України. Усі тестувальники отримають доступ впродовж 48 годин.

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"Що таке "ковідний" сертифікат? Це документ у "Дії", який підтверджуватиме ваш статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах. Працюватиме, як і будь-який інший документ у "Дії", — його дійсність можна буде перевірити через QR-код", — пояснив міністр.

За його словами, Україна — одна з перших країн, яка розпочала комунікацію із командою ЄС щодо впровадження COVID-сертифікатів. Були враховані вимоги EU Digital COVID Certificate Єврокомісії та Smart Vaccination Certificate ВООЗ.

Нагадаємо, COVID-сертифікати, які в ЄС домовилися запустити від 1 липня, мають спростити подорожі в умовах пандемії, які коронавірус поставив на паузу. Зокрема, йдеться про те, що турист із таким документом звільняється від необхідності здавати тести і дотримуватися карантину після приїзду до тієї чи тієї країни.

Раніше повідомлялося, що ЄС може визнати українські COVID-сертифікати до кінця літа.

ТСН.ua розпитав про COVID-сертифікати у проєктної менеджерки у Міністерстві цифрової трансформації Катерини Чорногоренко і у Міністерстві охорони здоров'я України. Що це за сертифікат і чи пустять з ним до Європи — читайте у нашому матеріалі.

Новини України: від 1 липня в додатку "Дія" має запрацювати цифровий COVID-сертифікат

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