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Мінцифри запускає послугу "єВідрядження": як оформити виїзд чоловіків за кордон та яка сума застави

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Мінцифри запускає послугу "єВідрядження": як оформити виїзд чоловіків за кордон та яка сума застави

Фото: УНІАН

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою підприємцям дозволено виїжджати у робоче відрядження до 7 днів за кордон.

Для зручного та швидкого оформлення виїзду за кордон Міністерство цифрової трансформації запускає нову послугу "єВідрядження". Скористатися послугою зможуть фізичні особи-підприємці та юридичні особи.

Про це йдеться на сторінці "Дія" у Telegram.

Подати заявку на виїзд на порталі "Дія" лише у кілька кліків:

  • подайте податкову звітність,
  • сплатіть єдиний соціальний внесок,
  • за сім днів до відрядження внесіть 200 тисяч гривень на рахунок 2Ощадбанку". 

"Середня заробітна плата в компанії має бути не менше 20 тисяч гривень.Отримати дозвіл на виїзд одночасно зможуть не більше 10% від кількості застрахованих осіб, але при цьому не більше 10 людей із компанії водночас", - зауважали у компанії.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення дозволити представникам українського бізнесу виїжджати за кордон. Відповідне рішення набуде чинності від 1 вересня. Що потрібно для виїзду - читайте ТУТ.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
986
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