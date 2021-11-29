Мінцифри запускає тестування послуги зі зміни прописки в "Дії": як взяти участь

Мінцифри запускає тестування послуги зі зміни прописки в "Дії": як взяти участь

Бета-тестування стартує з 1 грудня на порталі "Дія", але записатися для участі можна вже зараз.

Міністерство цифрової трансформації з 1 грудня запускає бета-тестування зміни прописки в додатку "Дія". Взяти участь у тестуванні нової функції можуть майже всі громадяни України, за винятком кількох міст.

Про це очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів у ефірі "Сніданку з 1+1".

"Ми налагодили взаємодію між всіма реєстрами територіальних громад. І сьогодні, коли людина переїздить в інше містечко проживати, вона зможе онлайн змінювати місце проживання і дані будуть мігрувати онлайн без паперу взагалі. Хлопцям також не потрібно буде ходити у військкомат, там також будуть отримувати автоматично цю інформацію", — розповів Федоров.

Міністр цифрової трансформації повідомив, що бета-тестування стартує з 1 грудня на порталі "Дія", але записатися для участі можна вже зараз за посиланням.

"Команда Мінцифри повністю змінює формат послуги. Тепер потрібно лише заповнити заяву онлайн у зручний для вас час замість черг та відвідувань держустанов. Послугу можна буде отримати за 1 робочий день", — зазначають у Мінцифри.

Для проходження тестування нової функції потрібно:

податковий номер заявника та власників/співвласників житла;

КЕП заявника та власників/співвласників житла;

право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості (з 2013 року);

заявник має бути старше 14 років.

Послуга буде доступною для всіх міст України, за винятком Дніпра, Одеси, Чернівців, Миколаєва та Херсона. Тут громадяни зможуть скористатися тестовою версією функції трохи згодом.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" з'явилася можливість згенерувати COVID-сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту. "Ковід"-документ наразі перебуває на стадії бета-тестування.

Оформлення і перерахунок пенсій: Михайло Федоров про нові послуги "Дія"

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