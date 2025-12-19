Підозрюваний у державній зраді Тимур Міндіч / © ТСН

Стосовно бізнесмена Тимура Міндіча, який є одним з головних фігурантів гучного викриття НАБУ про корупцію в енергетиці, Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за підозрою у державній зраді.

Про це повідомили в СБУ у відповіді на запит народнодного депутата Олексія Гончаренка.

В українській спецслужбі уточнили, що розслідування ведеться як щодо згаданого в запиті Тимура Міндіча, так і щодо пов’язаних з ним осіб.

«Досліджуються факти можливої діяльності на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та економічній безпеці в інтересах держави-агресора», — повідомили в СБУ.

У відповіді нардепу Гончаренку також йдеться, що спецслужба звернулася до НАБУ з запитом про можливість «долучення слідчих та оперативних підрозділів СБУ для розслідування можливих фактів пособництва державі-агресорці, вчинених учасниками викритої злочинної організації».

© Telegram/Олексій Гончаренко

Раніше керівник детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Олександр Абакумов повідомив, що у справі Міндіча певні матеріали, які можуть свідчити про потенційні правопорушення з елементами державної зради, опрацьовуються спільно з уповноваженими правоохоронними органами.

Нагадаємо, фігурантові корупційної справи в енергетиці бізнесмену Тимуру Міндічу заочно обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Бізнесмен залишив територію України за кілька годин до обшуків НАБУ.

Державна прикордонна служба заявила, що виїзд був законним — у бізнесмена троє неповнолітніх дітей.

Детективи НАБУ працюють над тим, щоб запустити механізми екстрадиції підозрюваного Тимура Міндіча з Ізраїлю, де він зараз перебуває.