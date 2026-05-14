Міндіч пропонував майже мільярд доларів за Fire Point

Тимур Міндіч / © Українська правда

Бізнесмен Тимура Міндіча, який є головним фігурантом у резонансній корупційній справі «Мідас», хотів придбати 50% акцій збройової компанії Fire Point, відомої як виробник ракет «Фламінго».

Про це повідомив співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони.

За його словами, інтерес до компанії Тимур Міндіч, як і деякі інші бізнесмени, виявив після того, як Fire Point виграла міжнародні випробування, організовані американським посольством у березні 2024 року для всіх виробників далекобійної зброї.

«Ми були єдиною компанією, яка пройшла ці іспити. Ми пройшли під впливом РЕБа і влучили у ціль. Цей іспит проходив в Україні і фінансувався американським посольством», — сказав він.

Штілерман повідомив, що спочатку Міндіч пропонував близько 100 мільйонів доларів за долю в компанії, але отримав відмову. Переговори тривали до серпня 2025 року, і врешті бізнесмен запропонував трошки менше 1 млрд доларів за 50% частки компанії.

Співвласник Fire Point стверджує, що переговори з Міндічем припинилися після того, як він назвав людину, на яку буде оформлена його частка в компанії.

«Мене не влаштувала ця людина. І я сказав, що давайте ми розстанемося і більше про продаж частки ми не розмовляємо», — сказав він.

Штілерман відмовився називати публічно людину, яку пропонував Міндіч, але пообіцяв оголосити її прізвище на закритому засіданні ТСК.

Співвласник Fire Point також зазначив, що не погоджувався на продаж частки у компанії за готівку.

Я кажу [Міндічу], ви розумієте, що ми не можемо взяти у вас [гроші] у валізах і понести кудись, ви розумієте, що нам потрібні «білі» гроші»?» — сказав він.

Денис Штілерман наголосив, що Fire Point, ймовірно, не продаватиме частку компанії через подальше зростання її вартості.

Нагадаємо, нове розслідування журналістів розкрило записи таємних розмов, ймовірно, бізнесмена Тимура Міндіча з, ймовірно, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, які вказують на те, що підсанкційний підприємець може бути одним із бенефіціарів компанії-виробника зброї Fire Point. У Fire Point заперечили зв’язки з Міндічем та ще низку фактів із «плівок», а також звернулися до НАБУ з проханням перевірити автентичність записів.

