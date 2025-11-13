Міндіч та Цукерман під санкціями: що відомо про обмеження та чи зможуть вони повернутися до України

Зеленський запровадив санкції про ти Міндіча та Цукермана / © ТСН.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження персональних санкцій щодо бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які є ключовими фігурантами справи про масштабні «відкати» в «Енергоатомі».

Санкційний пакет передбачає 17 видів обмежень, включно з повним блокуванням активів, а також позбавлення їхніх державних нагород.

Що відомо про санкції проти Міндіча та Цукермана — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Санкції проти фігурантів справи щодо «Енергоатому»: подробиці

У середу, 12 листопада, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що Україна може застосувати персональні санкції щодо бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Рішення обговорили на засіданні Кабміну. Згодом президент Володимир Зеленський підписав указ №843/2025 про запровадження санкцій проти фігурантів справи щодо «Енергоатому» — Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Тимур Міндіч (ліворуч) та Олександр Цукерман (праовруч) / © Радіо Свобода

Згідно з оприлюдненими документами на сайті Офісу президента, відомо що щодо Міндіча та Цукермана запроваджено 17 санкційних обмежень терміном на три роки, тоді як позбавлення державних нагород України застосоване безстроково.

В документі також зазначено, що Міндіч та Цукерман є громадянами Ізраїлю.

До фігурантів справи застосовано повний перелік обмежень, передбачених Законом України «Про санкції». Зокрема:

блокування активів;

заборона на виведення капіталів з України;

повне припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів;

заборона участі в приватизації та оренді держмайна;

заборона користування радіочастотним спектром України;

обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг;

повна заборона придбання земельних ділянок;

заборона публічних закупівель та оборонних контрактів;

заборона збільшення частки в статутному капіталі українських компаній.

Додаток до рішення РНБО щодо санкцій

Варто зауважити, що за даними ЗМІ, Тимур Міндіч втік з України в напрямку Польщі лише за чотири години до початку обшуків у його київських квартирах. Державна прикордонна служба України (ДПСУ) підтвердила, що перетин кордону був законним, оскільки бізнесмен має трьох дітей до 18 років, і на момент виїзду жодних обмежень щодо нього не діяло.

Тим часом Олександр Цукерман виїхав з країни офіційно «кілька тижнів тому», використовуючи свій паспорт громадянина Ізраїлю.

Чим відрізняються санкції проти Міндіча і Цукермана від тих, які були запроваджені у лютому 2025 року

У лютому 2025 року Зеленський запровадив санкції проти низки осіб, серед яких: п’ятий президент України та лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко; бізнесмен Ігор Коломойський; колишній нардеп Костянтин Жеваго; український мільярдер та співзасновник «ПриватБанку», який виїхав з України, Геннадій Боголюбов; колишній нардеп та зрадник Віктор Медведчук.

У лютому 2025 року РНБО ухвалила рішення про запровадження безстрокових санкцій проти п'ятого президента України Петра Порошенка та ще чотирьох громадян. / © ТСН.ua

Санкції проти Міндіча та Цукермана містять схожий перелік обмежень із санкціями проти цих людей, але мають різний термін та певні нюанси застосування.​

До всіх цих осіб застосовано такі основні обмеження:

блокування активів;

позбавлення державних нагород та інших форм відзначення;

повне припинення торгівельних операцій;

заборона на виведення капіталів за межі України;

припинення виконання економічних та фінансових зобов’язань.​

Відмінності:

Для Міндіча та Цукермана режим санкцій встановлено терміном на три роки, а позбавлення нагород — безстроково;

Для інших санкції діють безстроково і передбачають додаткові обмеження, такі як заборона участі у приватизації чи оренді державного майна, а також відмову в електронних комунікаційних послугах та отриманні дивідендів.

Своєю чергою, у лютому в СБУ зазначали, що пропозиції щодо санкцій зробили з огляду на наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також з огляду на створення перешкод для сталого економічного розвитку з боку згаданих осіб.

Тоді у відомстві уточнили, що Порошенку та Медведчуку раніше були оголошені підозри за тяжкими кримінальними статтями, включаючи державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.

Слідство вважає, що, будучи президентом, Порошенко створив енергетичну залежність України від Росії та окупаційних адміністрацій на Донбасі. Щодо Коломойського, то його підозрюють у легалізації незаконно отриманих коштів та заволодінні чужим майном.

Водночас тоді Володимир Зеленський зазначав, що деякі особи, які потрапили під санкції, можуть повернути виведені кошти до бюджету. У такому разі їх спрямують на потреби армії, а санкції буде знято.

У Зеленського розповіли деталі

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк підтвердив, що ухвалене рішення передбачає повний стандартний пакет обмежувальних заходів. Його слова процитували у Центрі протидії дезінформації.

«Стандартний набір і рядок санкцій, включно з повним блокуванням активів (миттєвий ефект). Застосовано до осіб, підтверджених іноземним громадянством», — сказав Власюк.

Уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк / Фото: Віталій Носач / © РБК-Україна

Він уточнив, що саме зазначення іноземного громадянства є важливим для подальшого оперативного блокування активів цих осіб в іноземних юрисдикціях.

«Виключно ці санкції реально блокують активи в Україні. Твердження про те, що вони «не діють на українське майно» — це маніпуляції, які не відповідають дійсності», — йдеться у повідомленні.

Чи можна буде Міндічу в’їхати в Україну

Нардеп Ярослав Железняк раніше попереджав, що включення заборони в’їзду до санкцій дозволить адвокатам Міндіча та Цукермана уникнути екстрадиції. Це пояснюється тим, що українські прикордонники не матимуть законних підстав пропустити фігурантів кримінального розслідування через кордон.

Проте уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що санкційний пакет не забороняє Міндічу та Цукерману повернутися до України.

«Строк застосування санкцій — три роки (а для оформлення нагорода — безстроково). Заборони на в’їзд немає», — сказав Власюк.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему «відкатів» у стратегічному державному підприємстві «Енергоатом». Антикорупційні органи встановили, що організована група, контролюючи кадрові та фінансові потоки, фактично «керувала» підприємством через підставних осіб. За підсумками операції, підозри оголошено семи особам.

ТСН.ua зібрав усю наявну інформацію про ключових учасників схеми та деталі розслідування.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.