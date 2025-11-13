Міндіча можуть позбавити громадянства: юристи вивчають деталі справи

бізнесмен, співвласник «Студії „Квартал-95“ Тимур Міндіч / © ТСН

Фігуранта гучної справи щодо корупції в «Енергоатомі», бізнесмена Тимура Міндіча, можуть позбавити українського громадянства. Це питання вже розглядається юристами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власне поінформоване джерело.

Джерело зазначило, що зараз ведеться юридична оцінка того, чи може позбавлення Міндіча громадянства України зашкодити процесуальним діям щодо його особи, слідству у справі загалом, судовим процесам тощо.

Президент України Володимир Зеленський також очікує. Він ухвалить рішення щодо припинення громадянства Міндіча за результатами висновків юристів.

«Щоб ніхто не сумнівався, наче позбавлення громадянства убезпечить від суду», — зазначило джерело.

Що передувало

Раніше повідомлялось, що бізнесмен, співвласник «Студії „Квартал-95“ Тимур Міндіч виїхав з Ураїни у напрямку Польщі за чотири години до обшуків у його квартирах у будинку на вул. Грушевського в Києві.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про розкриття разом із САП масштабної корупційної схеми в «Енергоатомі», викритої під час операції «Мідас». За даними детективів, керівником злочинної організації був фігурант на псевдо «Карлсон» (за даними нардепа Ярослава Железняка, йдеться про Міндіча). Він координував вплив на посадовців.

Того ж дня у Міндіча відбулися обшуки, хоча сам він вже втік за кордон.

Держприкордонслужба України провела перевірку та заявила, що Міндіч законно перетнув кордон, маючи всі необхідні документи для виїзду в умовах воєнного стану. На той момент не діяли жодні обмеження чи заборони на його виїзд.

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що підставою для виїзду Міндіча за кордон стала наявність у нього трьох неповнолітніх дітей.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 12 листопада повідомила, що Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Міндіча та Цукермана.